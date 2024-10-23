Флот России массово дислоцирует подлодки и военные корабли в Индийском океане (фото)

По информации Министерства обороны Японии, российские эсминцы "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" прошли через Цусимский пролив в направлении Японского моря.

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В понедельник Россия отправила в Индийский океан две группы военных кораблей, среди них три военных корабля, находившихся на развертывании, и подводная лодка с крылатыми ракетами. Об этом пишет Newsweek.

Руководство Тихоокеанского флота РФ сообщило, что корветы "Громкий", "Резкий" и многоцелевой корвет "Герой России Алдар Цыденжапов" вместе с судном поддержки "Печенга" пришвартовались в порту Тилава в Мьянме в рамках подготовки к учениям по обеспечению безопасности на море в северной части Андаманского моря.

В то же время дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", введенная в эксплуатацию в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге, прибыла в индийский порт Кочи, вместе со спасательным буксиром "Алатау".

Этот класс подводных лодок также известен как улучшенный Kilo-II, его водоизмещение — 3 900 тонн. Подлодка способна погружаться на глубину 300 метров, имеет дальность — 2 286 метров. Субмарина вооружена крылатыми ракетами "Калибр".

Это два новых развертывания российских военно-морских сил в спорном Индо-Тихоокеанском регионе.

21 октября подлодка "Уфа" и судно "Алатау" прибыли в порт Кочи

В конце сентября российские военные присоединились к военно-морским учениям под руководством Китая на северо-западе Тихого океана. После их завершения военные корабли двух стран начали совместное патрулирование в регионе на площади более 6 000 морских миль (11 112 км).

Министерство обороны Японии сообщило, что российские эсминцы "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" прошли через Цусимский пролив в направлении Японского моря. Их сопровождало судно снабжения.

Российский Тихоокеанский флот сообщил в понедельник, 21 октября, что эсминцы вышли из порта Циндао и направились в сторону Владивостока.

Российская военно-морская группа во главе с корветами находилась в развертывании в Азиатско-Тихоокеанском регионе для выполнения задач, сообщил базирующийся во Владивостоке Тихоокеанский флот 5 октября. В тот же день японские военно-морские силы заметили группу, проходящую через Цусимский пролив.

Напомним, что двух новейших подлодках американского флота класса Virginia обнаружены дефекты.

Ранее сообщалось, что руководство Индии намерено всерьез защищаться от Китая с помощью таких технических средств, как ЗРК С-400, дроны и атомные субмарины.