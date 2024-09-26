У Китаї затонув атомний підводний човен: у США поділилися деталями (фото)

У Пекіна один із найбільших морських флотів у світі й інцидент із потопленням субмарини може мати наслідки. Американський чиновник із Пентагона назвав однією з причин високий рівень корупції в армії.

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У першій половині цього року затонув атомний підводний човен Китаю і він спробував приховати цю подію від громадськості. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Інформацією про затонуле судно з журналістами поділився високопоставлений представник американського оборонного відомства. Він зазначив, що інцидент може поставити Пекін у незручне становище, адже той зараз намагається розширити свій військовий потенціал.

У військово-морському флоті Китаю понад 370 кораблів і він є одним із найбільших у світі. Тепер же держава в Азії розпочала виробництво нового покоління підводних човнів, які були б носіями ядерної зброї.

Представник Пентагона, який погодився говорити на умовах анонімності, розповів, що затонув атомний ударний підводний човен біля пірсу ще кілька місяців тому, між травнем і червнем, але перші подробиці весь світ дізнався тільки зараз. Водночас немає інформації, що саме стало причиною затоплення і чи було на порту ядерне паливо в той момент.

"Крім очевидних запитань щодо стандартів підготовки та якості обладнання, цей інцидент порушує глибші питання щодо внутрішньої підзвітності НВАК (Народно-визвольна армія Китаю, — ред.) і нагляду за китайською оборонною промисловістю, яка вже давно страждає від корупції. Не дивно, що ВМС НВАК спробували приховати факт потоплення", — заявив інсайдер.

На опублікованих супутникових знімках від компанії Planet Labs, зроблених у червні, видно крани в Ухані, де мав стояти підводний човен.

Китай кілька місяців приховував, що підводний човен затонув Фото: Planet Labs Inc. У Китаї намагалися приховати інцидент з атомною субмариною Фото: Planet Labs Inc.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що Китай спустив на воду свій найсучасніший підводний човен. Нова субмарина має більшу довжину корпусу, ніж в аналогічних неатомних підводних човнів. Це вказує на наявність вертикальних пускових установок для ракет (VLS), що відкриє перед китайськими ВМС нові можливості.

Раніше оглядачі The Wall Street Journal повідомили, що китайські технології шумозаглушення змінили баланс сил у конкурентному протистоянні Китаю і США. Отже, ера тотального панування американських підводних човнів закінчується.