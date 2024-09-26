В Китае затонула атомная подводная лодка: в США поделились деталями (фото)

У Пекина один из самых больших морских флотов в мире и инцидент с потоплением субмарины может иметь последствия. Американский чиновник из Пентагона назвал одной из причин высокий уровень коррупции в армии.

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В первой половине этого года затонула атомная подводная лодка Китая и он попыталя скрыть это происшествие от общественности. Об этом говорится в материале Reuters.

Информацией о затонувшем судне с журналистами поделился высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства. Он отметил, что инцидент может поставить Пекин в неловкое положение, ведь тот в текущий момент пытается расширить свой военный потенциал.

В военно-морском флоте Китая более 370 кораблей и он является одним из самых больших в мире. Теперь же государство в Азии приступило к производству нового поколения подводных лодок, которые являлись бы носителями ядерного оружия.

Представитель Пентагона, который согласился говорить на условиях анонимности, поведал, что затонула атомная ударная подводная лодка у пирса еще несколько месяцев назад, между маем и июнем, но первые подробности весь мир узнал только сейчас. При этом нет информации, что именно стало причиной затопления и было ли на порту ядерное топливо в тот момент.

"Помимо очевидных вопросов о стандартах подготовки и качестве оборудования, этот инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК (Народно-освободительная армия Китая, — ред.) и надзоре за китайской оборонной промышленностью, которая уже давно страдает от коррупции. Неудивительно, что ВМС НОАК попытались скрыть факт потопления", — заявил инсайдер.

На опубликованных спутниковых снимках от компании Planet Labs, сделанных в июне, видны краны в Ухани, где должна была стоять подводная лодка.

Китай несколько месяцев скрывал, что подводная лодка затонула Фото: Planet Labs Inc. В Китае пытались скрыть инцидент с атомной субмариной Фото: Planet Labs Inc.

Напомним, 22 августа сообщалось, что Китай спустил на воду свою самую современную подводную лодку. Новая субмарина имеет большую длину корпуса, чем у аналогичных неатомных подводных лодок. Это указывает на наличие вертикальных пусковых установок для ракет (VLS), что откроет перед китайскими ВМС новые возможности.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal сообщили, что китайские технологии шумоподавления изменили баланс сил в конкурентном противостоянии Китая и США. Таким образом эра тотального господства американских подводных лодок заканчивается.