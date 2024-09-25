Китай звинуватив США в постачанні РФ компонентів для зброї, що використовується в Україні — ЗМІ

У Китаї відреагували на слова радника президента України Владислава Власюка про те, що левова частка західних компонентів для російської зброї постачається з КНР. Китайський дипломат Лю Пен'юй назвав торгівлю між Китаєм і Росією відкритою, чесною і такою, що відповідає правилам СОТ і ринковим принципам.

Related video

Китай звинуватив Сполучені Штати в постачанні Росії компонентів озброєнь. Представник посольства КНР в інтерв'ю журналістам заявив, що більша частина компонентів іноземного виробництва постачається зі США або з інших західних країн. Про це пише Newsweek.

Такі заяви пролунали, з огляду на все, у відповідь на звинувачення Києва в тому, що більш ніж половина закордонних компонентів у російській зброї — з Китаю.

Лю Пен'юй, прессекретар китайського посольства у Вашингтоні, назвав це брехнею.

"Китай не постачає зброю жодній зі сторін конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення, що визнає міжнародна спільнота", — пояснив дипломат КНР.

Він назвав торгівлю між Китаєм і Росією відкритою, чесною і такою, що відповідає правилам СОТ і ринковим принципам, що не спрямована проти третьої сторони.

"Я помітив дані, які вказують на те, що понад 60% компонентів зброї та товарів подвійного призначення, що імпортуються Росією, надходять із західних країн, як-от США. Сам президент Зеленський також згадав про це у своїх зауваженнях", — сказав він.

Попри міцні зв'язки між Росією і Китаєм, Пекін неодноразово заперечував постачання озброєнь будь-якій зі сторін і заявляв, що не бере участі в українському конфлікті.

Позиція України

Напередодні, 24 вересня, радник президента України Владислав Власюк заявив, що майже 60 відсотків закордонних компонентів, які опиняються в російській зброї, — поставлені з Китаю.

"У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками щодо цього. Я б сказав, що КНР — найбільша проблема", — пояснив він.

Власюк також заявив, що ключові компоненти, які використовують у системах спостереження, безпілотниках і ракетах, надходять зі США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших західних країн.

Нагадаємо, що представники Китаю назвали три кроки для завершення війни в Україні.

Також повідомлялося, що Китай уперше відкрито запустив міжконтинентальну балістичну ракету в океані та попередив Японію про "космічні уламки".