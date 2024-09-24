60% комплектуючих: Китай — головний шлях зарубіжних технологій до російських ракет, — Reuters

Представники України виявили в російських дронах і ракетах складні мікросхеми американського виробництва, таких компаній як Analog Devices, Texas Instruments, Xilinx (AMD), Cypress Semiconductor (належить німецькій Infineon), а також Altera (дочірня компанія Intel).

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Приблизно 60% компонентів іноземного виробництва, які знаходять у російських озброєннях на передовій в Україні, потрапляють до РФ із Китаю. Таку заяву у вівторок, 23 вересня, зробив радник президента Владислав Власюк, повідомляє Reuters.

"Якщо взяти всю звичайну зброю і підрахувати відсоткову частину закордонних компонентів — вийде близько 60%, які постачають із Китаю. Ми ведемо тривалі дискусії з деякими постачальниками про це", — сказав Власюк, який їздив до Брюсселя на зустріч із представниками ЄС і G7.

Китай як постачає сам, так і виконує роль перевального пункту для західної продукції. За словами представника України, західні компоненти використовуються в розвідувальних системах, дронах і ракетах. Серед іншого, зі Сполучених Штатів, Нідерландів, Японії, Ірландії та Швейцарії.

Пекін неодноразово заперечував постачання й озброєнь, і компонентів, заявляючи, що вважає за краще не втручатися у війну в Україні.

Представники України виявили складні мікросхеми американського виробництва, таких компаній як Analog Devices, Texas Instruments, Xilinx (AMD), Cypress Semiconductor (належить німецькій Infineon), а також Altera (дочірня компанія Intel).

Деякі з виявленої технологічної продукції виробляли близько десяти років тому, тоді як інші — минулого року, згідно з документами, які показав представник ОП. У них наводилися сотні прикладів, які, за словами Власюка, знайшли на полі бою.

Нагадаємо, що ВПС Індії отримають легкий бойовий літак Tejas Mk 1A.

Раніше повідомлялося про те, що Тегеран отримає від співпраці з Москвою. За даними журналістів, ідеться про іранські ракети Ababil і Fath 360.