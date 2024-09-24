60% комплектующих: Китай — главный путь зарубежных технологий к российским ракетам, — Reuters

Представители Украины обнаружили в российских дронах и ракетах сложные микросхемы американского производства, таких компаний как Analog Devices, Texas Instruments, Xilinx (AMD), Cypress Semiconductor (принадлежит немецкой Infineon), а также Altera (дочерняя компания Intel).

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Примерно 60% комплектующих иностранного производства, которые находят в российских вооружениях на передовой в Украине, попадают в РФ из Китая. Такое заявление во вторник, 23 сентября, сделал советник президента Владислав Власюк, сообщает Reuters.

"Если взять все обычное оружие и подсчитать процентную составляющую зарубежных компонентов — получится около 60%, которые поставляют из Китая. Мы ведем продолжительные дискуссии с некоторыми поставщиками об этом", — сказал Власюк, который ездил в Брюссель на встречу с представителями ЕС и G7.

Китай, как поставляет сам, так и выполняет роль перевалочного пункта для западной продукции. По словам представителя Украины, западные комплектующие используются в разведывательных системах, дронах и ракетах. Среди прочего, из Соединенных Штатов, Нидерландов, Японии, Ирландии и Швейцарии.

Пекин неоднократно отрицал поставки и вооружений, и комплектующих, заявляя, что предпочитает не вмешиваться в войну в Украине.

Представители Украины обнаружили сложные микросхемы американского производства, таких компаний как Analog Devices, Texas Instruments, Xilinx (AMD), Cypress Semiconductor (принадлежит немецкой Infineon), а также Altera (дочерняя компания Intel).

Некоторые из обнаружившейся технологической продукции производили около десяти лет назад, тогда как другие — в прошлом году, согласно документам, которые показал представитель ОП. В них приводились сотни примеров, которые, по словам Власюка, нашли на поле боя.

Напомним, что ВВС Индии получат легкий боевой самолет Tejas Mk 1A.

Ранее сообщалось о том, что Тегеран получит от сотрудничества с Москвой. По данным журналистов, речь об иранских ракетах Ababil и Fath 360.