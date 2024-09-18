ВВС Индии получат легкий боевой самолет Tejas Mk 1A: что о нем известно (фото)

По данным индийских СМИ, поставки знаменуют собой важный шаг в укреплении парка истребителей IAF. Tejas Mk 1A — модернизированная версия легкого самолета с расширенными возможностями и интегрированным израильским ПО.

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В следующем месяце ВВС Индии (IAF) должны получить свой долгожданный легкий боевой самолет Tejas Mk 1A. Об этом пишет Army Recognition со ссылкой на данные местной прессы.

Индийское издание Financial Express отмечает, что поставки знаменуют собой важный шаг в укреплении парка истребителей IAF. Tejas Mk 1A представляет собой модернизированную версию с расширенными возможностями, современными функциями и улучшенными характеристиками. В настоящее время самолет проходит финальные испытания после того, как завершились модификации интегрированного израильского ПО.

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В первую партию войдут самолеты, оснащенные двигателями категории B, которые либо использовались ранее, либо приобретались в рамках более ранних соглашений с General Electric. Новые двигатели General Electric F404-IN20 необходимы для оптимальной производительности.

Ожидается, что будут поставляться по два двигателя GE-F404 в месяц, начиная с ноября, на основе недавних обязательств GE. Первоначально выпуск первого самолета планировали на февраль-март текущего года. Но промедления с поставкой двигателей сдвинули сроки до ноября.

Tejas

Самолет Tejas Mk 1A

Tejas — индийский самолет с одним двигателем, разработанный Aeronautical Development Agency (ADA) для Индийских ВВС. Самолеты Tejas выпускаются в трех вариантах: Tejas Mark 1, Mark 1A, есть также тренировочный вариант Tejas. У компании IAF есть заказ на 123 самолета, а в планах — выпустить еще 97. В общей сложности построили 51 такой самолет.

Напомним, что Китай продвигает на собственном рынке барражирующий боеприпас FY-70.

Также сообщалось, что российский дрон "Каракурт" стал частью экипировки "Легионер". По заявлениям разработчиков, БПЛА предназначен для воздушной разведки с передачей данных в реальном времени.