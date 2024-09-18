Китай продвигает на рынок свой барражирующий боеприпас FY-70: что известно о дроне (фото)

Китайским беспилотником, отмечают обозреватели, уже заинтересовались российские военные, рассматривая возможность приобретения FY-70 под локализованным названием "Гарпия-А1".

Related video

Китайская компания Bieberg запустила в Пакистане широкомасштабную рекламную кампанию для продвижения своего нового барражирующего боеприпаса FY-70. Этот дрон-камикадзе уже привлек внимание благодаря своему поразительному сходству с российским "КУБ", разработанным концерном "Калашников". Об этом 17 сентября сообщили обозреватели Defence Blog.

Беспилотный аппарат FY-70 позиционируется как высокоэффективное решение для современных вооруженных конфликтов, где беспилотные боеприпасы играют все более значимую роль.

Авторы материала отмечают, что FY-70 вызывает интерес у военных специалистов, в том числе из-за своего дельтавидного крыла и функций, практически идентичных российскому "КУБ". Оба боеприпаса предназначены для поражения неподвижных и легкобронированных целей, а также могут использоваться для разведки.

Подобные беспилотники парят в воздухе, сканируя цели, и атакуют их с вертикального пикирования, что особенно эффективно против бронетехники. Поражение танков и других бронированных машин сверху, где броня обычно тоньше, позволяет данному БПЛА наносить критические удары.

Ключевые отличия: двигатель и дальность полета

Хотя FY-70 по своей концепции схож с российским БПЛА, он имеет важное отличие — силовую установку. В то время как российский "КУБ" использует электродвигатель, ограничивающий дальность и продолжительность полета, китайский аппарат оснащен двигателем внутреннего сгорания. Это позволяет боеприпасу совершать более продолжительные миссии и расширять радиус действия, что делает его более гибким и эффективным инструментом на поле боя.

Российский беспилотник "КУБ" Фото: defence blog Китайский беспилотник FY-70 Фото: defence blog

Обозреватели подчеркивают, что Интерес к китайскому дрону уже проявили многие страны, включая Россию. По сообщениям, российские вооруженные силы рассматривают возможность приобретения FY-70 под локализованным названием "Гарпия-А1". Этот шаг может быть объяснен желанием Москвы расширить свой арсенал с использованием более мощных и дальнобойных беспилотников, подобных FY-70, которые предлагают дополнительные возможности по сравнению с электродвигательными моделями.

Важно

Китай начал продавать морские дроны, пригодные для войны: аналитик назвал нюанс (фото)

Ранее сообщалось, что Китай намерен запретить экспорт всех нерегулируемых гражданских беспилотников, которые могут быть использованы в военных целях или в террористической деятельности. Кроме того, некоторые функции китайских БПЛА будут ограничены из-за критики Запада в сторону Пекина за свою позицию в отношении российского вторжения в Украину.