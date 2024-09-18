Китай просуває на ринок свій баражувальний боєприпас FY-70: що відомо про дрон

Китайським безпілотником, зазначають оглядачі, вже зацікавилися російські військові, розглядаючи можливість придбання FY-70 під локалізованою назвою "Гарпія-А1".

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Китайська компанія Bieberg запустила в Пакистані широкомасштабну рекламну кампанію для просування свого нового боєприпасу FY-70, що баражує. Цей дрон-камікадзе вже привернув увагу завдяки своїй разючій схожості з російським "КУБ", розробленим концерном "Калашников". Про це 17 вересня повідомили оглядачі Defence Blog.

Безпілотний апарат FY-70 позиціонується як високоефективне рішення для сучасних збройних конфліктів, де безпілотні боєприпаси відіграють дедалі вагомішу роль.

Автори матеріалу зазначають, що FY-70 викликає інтерес у військових фахівців, зокрема через своє дельтаподібне крило і функції, практично ідентичні російському "КУБ". Обидва боєприпаси призначені для ураження нерухомих і легкоброньованих цілей, а також можуть використовуватися для розвідки.

Подібні безпілотники ширяють у повітрі, скануючи цілі, і атакують їх з вертикального пікірування, що особливо ефективно проти бронетехніки. Ураження танків та інших броньованих машин зверху, де броня зазвичай тонша, дає змогу даному БПЛА завдавати критичних ударів.

Ключові відмінності: двигун і дальність польоту

Хоча FY-70 за своєю концепцією схожий з російським БПЛА, він має важливу відмінність — силову установку. Тоді як російський "КУБ" використовує електродвигун, що обмежує дальність і тривалість польоту, китайський апарат оснащений двигуном внутрішнього згоряння. Це дає змогу боєприпасу здійснювати триваліші місії та розширювати радіус дії, що робить його більш гнучким і ефективним інструментом на полі бою.

Россійский дрон "КУБ" Фото: defence blog Китайський дрон FY-70 Фото: defence blog

Оглядачі підкреслюють, що інтерес до китайського дрона вже виявили багато країн, включно з Росією. За повідомленнями, російські збройні сили розглядають можливість придбання FY-70 під локалізованою назвою "Гарпія-А1". Цей крок може бути пояснений бажанням Москви розширити свій арсенал з використанням потужніших і далекобійних безпілотників, подібних до FY-70, які пропонують додаткові можливості порівняно з електродвигунними моделями.

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Раніше повідомлялося, що Китай має намір заборонити експорт усіх нерегульованих цивільних безпілотників, які можуть бути використані у військових цілях або в терористичній діяльності. Крім того, деякі функції китайських БПЛА будуть обмежені через критику Заходу в бік Пекіна за свою позицію щодо російського вторгнення в Україну.