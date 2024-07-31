Китай запретит экспорт гражданских БПЛА, которые могут быть использованы для войны, — AP

По словам журналистов, разведка США не раз заявляла, что Россия закупила беспилотники у Китая для военных целей. КНР является четвертым по величине экспортером оружия в мире.

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Китай запретит экспорт всех нерегулируемых гражданских беспилотников, которые могут быть использованы в военных целях или в террористической деятельности. Об этом пишет издание Associated Press.

Сообщается также, что некоторые функции беспилотников будут ограничены, поскольку КНР критикой Запада за свою позицию в отношении российского вторжения в Украину.

Министерство торговли Китая заявило, что было принято решение также предотвратить использование беспилотников для "распространения оружия массового поражения". Там заявили, что такие предметы, как инфракрасное оборудование, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование, будут включены в список экспортного контроля.

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Ведомство объявило, что также снимает временные ограничения, наложенные на гражданские беспилотники. Министерство не уточнило, о каком типе дронов идет речь. Журналисты же напомнили, что в прошлом году Пекин ограничил экспорт беспилотников большой дальности.

Отмечается, что новые правила вступят в силу 1 сентября 2024 года.

В материале говорится, что разведка США не раз заявляла, что Россия закупила беспилотники у Китая для военных целей. В апреле официальные лица США заявили, что продажи Китая дронов для РФ резко возросли, ведь Москва использует БПЛА в войне против Украины.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Китай является четвертым по величине экспортером оружия в мире после США, Франции и России. Основная часть его экспорта направлялась в Пакистан, другие страны Азии, а также в Африку.

Ранее в МИД Украины сообщали, что Китай заверил, что не будет предоставлять оружие России для ведения войны против Украины. Тема оружия обсуждалась во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в КНР. Еще тогда Пекин заявил, что усилит экспортный контроль, в частности, за гражданскими дронами, чтобы их не передавали России.