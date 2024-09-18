Российский дрон "Каракурт" стал частью экипировки "Легионер": что это значит

Разработчики утверждают, что беспилотник предназначен для воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. А компактные размеры позволяют запускать его "с руки".

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Концерн "Калашников", основной поставщик военной техники для Вооруженных сил РФ, объявил о включении беспилотника "Каракурт" в состав боевой экипировки "Легионер" третьего поколения, которая разрабатывается как многофункциональный комплект для бойцов. В настоящее время этот беспилотник проходит испытания в условиях боевых действий в Украине. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба корпорации "Ростех".

Мини-дрон "Каракурт" предназначен для воздушной разведки с передачей данных в режиме реального времени. Его ключевыми особенностями, как заявил производитель, являются компактность и маневренность, позволяющие запускать дрон в условиях ограниченного пространства с помощью транспортно-пускового контейнера. Такая возможность делает "Каракурт" особенно полезным в плотной городской застройке или в зонах, где традиционные методы запуска беспилотников невозможны.

Как отметили обозреватели Army Recognition, помимо разведывательных возможностей в режиме реального времени, "Каракурт" должен обладать большой гибкостью при запуске, а также совместимостью с существующими системами связи. Его роль заключается в повышении осведомленности о ситуации на поле боя, что позволяет военным подразделениям быстрее принимать решения.

В дополнение к беспилотнику концерн представил индивидуальную аптечку первой помощи (АППИ), которая также была продемонстрирована на форуме "Армия-2024". Такие элементы направлены на повышение выживаемости и боеспособности военнослужащих в современных условиях.

"Пока об этом БПЛА известно немного, но после получения результатов испытаний из Украины компания может рассказать больше о возможностях этого нового дрона", — подчеркнули западные обозреватели.

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"Калашников" поставил большое количество дронов "Куб" войскам РФ в Курской области, — СМИ

Ранее сообщалось, что российское конструкторское бюро "Стратим" представило дрон "Русак-С" с функциями распознавания целей и самонаведения на конечном участке полета. По словам россиян, благодаря нейросети беспилотник может найти артиллерию, бронетехнику и транспорт прямо во время полета.