Російський дрон "Каракурт" став частиною екіпіровки "Легіонер": що це означає

Розробники стверджують, що безпілотник призначений для повітряної розвідки з передачею даних у режимі реального часу. А компактні розміри дають змогу запускати його "з руки".

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Концерн "Калашников", основний постачальник військової техніки для Збройних сил РФ, оголосив про включення безпілотника "Каракурт" до складу бойової екіпіровки "Легіонер" третього покоління, яка розробляється як багатофункціональний комплект для бійців. Наразі цей безпілотник проходить випробування в умовах бойових дій в Україні. Про це 17 вересня повідомила пресслужба корпорації "Ростех".

Міні-дрон "Каракурт" призначений для повітряної розвідки з передачею даних у режимі реального часу. Його ключовими особливостями, як заявив виробник, є компактність і маневреність, що дають змогу запускати дрон в умовах обмеженого простору за допомогою транспортно-пускового контейнера. Така можливість робить "Каракурт" особливо корисним у щільній міській забудові або в зонах, де традиційні методи запуску безпілотників неможливі.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, крім розвідувальних можливостей у режимі реального часу, "Каракурт" має володіти великою гнучкістю під час запуску, а також сумісністю з наявними системами зв'язку. Його роль полягає в підвищенні обізнаності про ситуацію на полі бою, що дає змогу військовим підрозділам швидше ухвалювати рішення.

На додачу до безпілотника концерн представив індивідуальну аптечку першої допомоги (АППІ), яка також була продемонстрована на форумі "Армія-2024". Такі елементи спрямовані на підвищення виживаності та боєздатності військовослужбовців у сучасних умовах.

"Поки що про цей БПЛА відомо небагато, але після отримання результатів випробувань з України компанія може розповісти більше про можливості цього нового дрона", — наголосили західні оглядачі.

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"Калашников" поставив велику кількість дронів "Куб" військам РФ у Курській області, — ЗМІ

Раніше повідомлялося, що російське конструкторське бюро "Стратим" представило дрон "Русак-С" з функціями розпізнавання цілей і самонаведення на кінцевій ділянці польоту. За словами росіян, завдяки нейромережі безпілотник може знайти артилерію, бронетехніку і транспорт прямо під час польоту.