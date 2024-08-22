"Калашников" поставив велику кількість дронів "Куб" військам РФ у Курській області, — ЗМІ

Повідомляється, що безпілотники були поставлені російським підрозділам у кількості, що значно перевищує початковий план.

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АТ "Калашников" завершив "понадпланове" відвантаження дронів-камікадзе "Куб" за контрактами на 2024 рік зі збільшеним бойовим потенціалом. Як повідомило 21 серпня агентство ТАСС, ці баражувальні боєприпаси, призначені для боротьби з ворожими БПЛА та іншими цілями, вже розгорнуто в зонах підвищеної напруженості, таких як Курська область.

"Так, у районі бойових зіткнень у Курській області "Куби" активно застосовують проти ворожої військової техніки", — цитують пропагандисти слова президента "Калашникова" Алана Лушникова.

Зазначається, що прискорені постачання дронів-камікадзе стали можливими завдяки "глибокій модернізації виробництва".

Що відомо про безпілотники

За інформацією оглядачів Army Recognition, однією з ключових переваг "Кубів" є їхня здатність точно відстежувати й знищувати цілі, залишаючись непомітними до моменту атаки. На відміну від традиційних дронів, вони можуть зависати в повітрі, що дає операторам можливість вибирати пріоритетні цілі в реальному часі.

"Куб" має систему наведення на основі GPS і сучасні оптичні датчики для забезпечення високої точності ударів.

Конструкція БПЛА заснована на модульному принципі, що дає змогу адаптувати їх до різних завдань. Ця гнучкість поєднується з можливістю масового виробництва, тому дрони стали особливо затребуваними в російських військах.

Ці безпілотники оснащені безшумними електродвигунами, а їхня автономність польоту становить до 30 хвилин за крейсерської швидкості від 80 до 130 км/год. Корисне навантаження вагою близько 3 кг дає змогу ефективно нейтралізувати легку бронетехніку та групи солдатів.

Нові версії "Кубів" включають удосконалення, як-от підвищення вогневої потужності та поліпшена стійкість до електронних засобів протидії. Ці зміни були внесені з урахуванням відгуків кінцевих користувачів.

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Нагадаємо, про створення безпілотників "Куб" підвищеної потужності стало відомо в грудні минулого року. Тоді ж було здійснено і перше постачання безпілотників підрозділам ЗС РФ.