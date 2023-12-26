Перша партія відвантажується: Міноборони РФ отримало нові дрони "КУБ" підвищеної потужності

Глава концерну "Калашников" Алан Лушников заявив, що випуск ударних безпілотників за рік вдалося збільшити вдвічі.

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Першу партію оновлених ударних безпілотних літальних апаратів "КУБ" було відвантажено Міністерству оборони Російської Федерації. Про це повідомив президент концерну "Калашников" Алан Лушников у коментарі РІА "Новости".

За його словами, інженери успішно випробували модифікований безпілотник, який став "фактично новим виробом". Вони змінили конструкцію дрона "КУБ" і додали боєголовку підвищеної потужності на прохання Міноборони.

"Випробування успішно завершено, і перша партія зараз відвантажується замовнику", — сказав Лужников.

Зазначимо, що 19 грудня концерн "Калашников" відзвітував, що завершив у 2023 році всі передбачені державними контрактами відвантаження комплексів "КУБ". Представники концерну заявили, що раніше поставлені керовані боєприпаси добре зарекомендували себе в бойових діях на території України. Тому в рамках розвитку продуктової лінійки і в тісній співпраці із замовниками концерну "Калашников" почав постачати боєприпаси підвищеної потужності.

"Можливості концерну в галузі безпілотних літальних апаратів активно нарощуються. Ми освоїли серійний випуск систем КУБ і за останні місяці збільшили виробництво більш ніж удвічі", — зазначив президент концерну.

Що відомо про безпілотник "КУБ"

Новий російський ударний комплекс КУБ-БЛА призначений для ураження віддалених наземних цілей. Він доставляє вибухівку до цілі за її кординатами, які задаються вручну, або за зображенням з камери. Безпілотник "КУБ" з конструкцією "літаюче крило" розроблений і випускається російською компанією ZALA AERO, яка входить до концерну "Калашников". Розробники запевняють, що дрон може баражувати в повітрі, вишукуючи ціль за заданими координатами, а потім вражати її в режимі пікірування. Він нібито може виводити з ладу танки, пробиваючи верхню частину башти і корпусу. "КУБ" належить до тактичного рівня безпілотної авіації і може перебувати в повітрі близько 30 хвилин із середньою швидкістю 100 км/год.

Наразі ударний безпілотний комплекс "КУБ-БЛА" успішно пройшов випробування і готовий до широкого застосування.

Технічні характеристики КУБ-БЛА

габарити — 1210 × 950 × 165 мм;

швидкість — 80-130 км/год;

тривалість польоту — 30 хвилин;

маса корисного навантаження — 3 кг.

Зазначимо, що вперше в Україні цей російський БПЛА застосували 12 березня 2022 року. Тоді його вдалося збити українським силам ППО в Подільському районі Києва. Ворожий безпілотник був начинений вибухівкою, унаслідок вибуху загорілася будівля "Сбербанку".

26 квітня українські солдати зі стрілецької зброї збили російський дрон, який виявився безпілотником-камікадзе "КУБ-БЛА". Він був знешкоджений гарнізоном 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені царя Данила в Луганській області. Фахівці з радіоелектронної боротьби спрацювали ефективно, спочатку дезорієнтувавши ворожі безпілотники. Потім кількома влучними пострілами зі стрілецької зброї солдати збили апарат.

29 травня 2022 року підрозділи Об'єднаних сил збили п'ять безпілотників цього типу вогнем зі стрілецької зброї в районі Тарасівки (один БПЛА, 25-та бригада), Зеленого поля (два БПЛА, 25-та бригада) і Нью-Йорка (два БПЛА, 30-та бригада).

Нагадаємо, на початку листопада ми писали про те, що Росія посилила бойовий безпілотник КУБ. На нього встановили додаткові модулі зв'язку та управління польотом, які нібито захистять техніку від дії РЕБ.

А наприкінці лютого 2023 року Росія привезла на IDEX 2023 "браковані" дрони "КУБ". Американський експерт Семюель Бендетт зазначив, що "КУБ" неодноразово підводив росіян, промахуючись або не вибухаючи.