"Ще більше могутності": Росія лякає модернізованим дроном-камікадзе "КУБ" (відео)

На російський безпілотник планують встановити додаткові модулі зв'язку та управління польотом, які нібито захистять його від дії РЕБ.

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У Росії посилили бойову частину дрона-камікадзе "КУБ" і планують у найближчому майбутньому також збільшити дальність його польоту. Про це в коментарі РИА Новости розповів глава концерну "Калашников" Алан Лушников.

За його словами, новий безпілотник було доопрацьовано з урахуванням вимог замовника — Міністерства оборони РФ. У 2023 році він успішно пройшов випробування, а віднедавна виробляється вже зі збільшеною боєголовкою.

Алан Лушников зазначив, що конструктори не хочуть зупинятися на досягнутому і продовжують працювати над підвищенням максимальної дальності польоту і наступальних можливостей безпілотника. А як бонус на БПЛА встановлять додаткові модулі зв'язку та управління польотом, що дають змогу уникнути руйнівного впливу систем РЕБ.

"Ми, звичайно ж, працюємо над тим, щоб збільшити дальність, ще більше могутності, дати додаткові засоби навігації", — пояснив Лушников.

Безпілотник "КУБ" з конструкцією "літаюче крило" розроблений і випускається російською компанією ZALA AERO, яка входить до концерну "Калашников". Розробники запевняють, що дрон може баражувати в повітрі, вишукуючи ціль за заданими координатами, а потім вражати її в режимі пікірування. Він нібито може виводити з ладу танки, пробиваючи верхню частину башти і корпусу. "КУБ" належить до тактичного рівня безпілотної авіації і може перебувати в повітрі близько 30 хвилин із середньою швидкістю 100 км/год.

Характеристики БПЛА "КУБ":

габарити — 1210х950х165 мм

швидкість — 80-130 км/год

тривалість польоту — 30 хвилин

маса корисного навантаження — 3 кг

Нагадаємо, що в Росії збільшили випуск дронів-камікадзе "КУБ". Розробником безпілотника, який дуже схожий на модифікований іранський "Шахед", займалася компанія ZALA Aero (входить до концерну "Калашников").

А наприкінці лютого 2023 року Росія привезла на IDEX 2023 "браковані" дрони "КУБ". Американський експерт Семюель Бендетт зазначив, що "КУБ" неодноразово підводив росіян, промахуючись або не вибухаючи.