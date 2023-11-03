"Еще больше могущества": Россия пугает модернизированным дроном-камикадзе "КУБ" (видео)

На российский беспилотник планируют установить дополнительные модули связи и управления полетом, которые якобы защитят его от действия РЭБ.

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В России усилили боевую часть дрона-камикадзе "КУБ" и планируют в обозримом будущем также увеличить дальность его полета. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

По его словам, новый беспилотник был доработан с учетом требований заказчика — Министерства обороны РФ. В 2023 году он успешно прошел испытания, а с недавних пор производится уже с увеличенной боеголовкой.

Алан Лушников отметил, что конструкторы не хотят остановливаться на достигнутом и продолжают работать над повышением максимальной дальности полета и наступательных возможностей беспилотника. А в качестве бонуса на БПЛА будут установлены дополнительные модули связи и управления полетом, позволяющие избежать разрушительного воздействия систем РЭБ.

"Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, еще больше могущества, дать дополнительные средства навигации", — пояснил Лушников.

Беспилотник "КУБ" с конструкцией "летающее крыло" разработан и выпускается российской компанией ZALA AERO, которая входит в концерн "Калашников". Разработчики уверяют, что дрон может барражировать в воздухе, выискивая цель по заданным координатам, а затем поражать ее в режиме пикирования. Он якобы может выводить из строя танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса. "КУБ" относится к тактическому уровню беспилотной авиации и может находиться в воздухе около 30 минут со средней скоростью 100 км/ч.

Характеристики БПЛА "КУБ":

габариты — 1210х950х165 мм

скорость — 80-130 км/ч

продолжительность полета — 30 минут

масса полезной нагрузки — 3 кг

Напомним, что в России увеличили выпуск дронов-камикадзе "КУБ". Разработчиком беспилотника, который очень похож на модифицированный иранский "Шахед", занималась компания ZALA Aero (входит в концерн "Калашников").

А в конце февраля 2023 года Россия привезла на IDEX 2023 "бракованные" дроны "КУБ". Американский эксперт Сэмюэль Бендетт отметил, что "КУБ" неоднократно подводил россиян, промахиваясь или не взрываясь.