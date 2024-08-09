У Росії показали модернізований ударний дрон "КУБ": чим він небезпечний для ЗСУ (відео)

Покращений російський безпілотник може знищувати бронетехніку, атакуючи її зверху в режимі пікірування, стверджує виробник.

Related video

Російський концерн "Калашников" показав кадри випробувань модернізованого боєприпасу для баражування "КУБ", які відбулися в червні 2024 року на полігоні Міноборони Росії. Відповідне відео виробник опублікував у своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що БПЛА "КУБ" створений для ураження наземних цілей зверху. Зокрема, апарат може знищувати броньовану техніку. На відео можна побачити, як дрон злітає з катапульти та завдає ударів по землі в режимі пікірування. БПЛА вибухає поруч із манекенами, завдаючи їм осколкових ушкоджень.

Дрон "КУБ" Фото: Скриншот

Заявлені технічні характеристики дрона "КУБ":

бойова частина підвищеної потужності;

швидкість до 130 кілометрів на годину;

радіус застосування до 40 кілометрів;

робочі висоти польоту від 100 до 1500 метрів.

Виробник стверджує, що з кожним роком нарощує темпи виробництва дронів. Поставки БПЛА здійснюються в межах державного оборонного замовлення.

"Поліпшення лінійки керованих баражувальних боєприпасів здійснюється завдяки тісній взаємодії із замовником: наразі йому постачають модернізовані версії УББ "КУБ" збільшеної могутності", — заявив представник концерну.

Випробування БПЛА "КУБ"

Нагадаємо, безпілотник "КУБ" з конструкцією "літаюче крило" випускається російською компанією ZALA AERO, яка входить до концерну "Калашников". Розробники стверджують, що дрон може баражувати в повітрі, вишукуючи ціль за заданими координатами, а потім уражати її в режимі пікірування. У листопаді минулого року виробник заявив, що посилив бойову частину дрона "КУБ" і планує в найближчому майбутньому збільшити його дальність польоту.

У грудні того ж року президент концерну "Калашников" Алан Лушников повідомив, що перша партія модифікованих ударних БПЛА "КУБ" була відвантажена Міноборони РФ. За його словами, інженери успішно випробували модифікований безпілотник, який став "фактично новим виробом".