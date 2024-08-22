"Калашников" поставил большое количество дронов "Куб" войскам РФ в Курской области, — СМИ

Сообщается, что беспилотники были поставлены ​​российским подразделениям в количестве, значительно превышающем первоначальный план.

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АО "Калашников" завершил "сверхплановую" отгрузку дронов-камикадзе "Куб" по контрактам на 2024 год с увеличенным боевым потенциалом. Как сообщило 21 августа агентство ТАСС, эти барражирующие боеприпасы, предназначенные для борьбы с вражескими БПЛА и других целей, уже развернуты в зонах повышенной напряженности, таких как Курская область.

"Так, в районе боестолкновений в Курской области "Кубы" активно применяют против вражеской военной техники", — цитируют пропагандисты слова президента "Калашникова" Алана Лушникова.

Отмечается, что ускоренные поставки дронов-камикадзе стали возможны благодаря "глубокой модернизации производства".

Что известно о беспилотниках

По информации обозревателей Army Recognition, одним из ключевых преимуществ "Кубов" является их способность точно отслеживать и уничтожать цели, оставаясь незаметными до момента атаки. В отличие от традиционных дронов, они могут зависать в воздухе, что дает операторам возможность выбирать приоритетные цели в реальном времени.

"Куб" имеет систему наведения на основе GPS и современные оптические датчики для обеспечения высокой точности ударов.

Конструкция БПЛА основана на модульном принципе, что позволяет адаптировать их к различным задачам. Эта гибкость сочетается с возможностью массового производства, поэтому дроны стали особенно востребованными в российских войсках.

Данные беспилотники оснащенные бесшумными электродвигателями, а их автономность полета составляет до 30 минут при крейсерской скорости от 80 до 130 км/ч. Полезная нагрузка весом около 3 кг позволяет эффективно нейтрализовать легкую бронетехнику и группы солдат.

Новые версии "Кубов" включают усовершенствования, такие как повышение огневой мощи и улучшенная устойчивость к электронным средствам противодействия. Эти изменения были внесены с учетом отзывов конечных пользователей.

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Напомним, о создании беспилотников "Куб" повышенной мощности стало известно в декабре прошлого года. Тогда же была совершена и первая поставка беспилотников подразделениям ВС РФ.