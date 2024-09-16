"Може сам собі знайти ціль": у РФ показали дрон "Русак-С" із самонаведенням (фото)

За словами росіян, завдяки натренованій нейромережі безпілотник "Русак-С" може знайти артилерію, бронетехніку і транспорт прямо під час польоту.

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Російське конструкторське бюро "Стратим" представило безпілотний літальний апарат "Русак-С" із функціями розпізнавання цілей і самонаведення на кінцевій ділянці польоту. Відповідні кадри було опубліковано в Telegram-каналі розробників.

Повідомляється, що "Русак-С" може переходити в автоматичний режим польоту, за якого дрону більше не потрібно отримувати команди від оператора. У такому разі БПЛА самостійно ухвалює всі рішення про удари. За словами розробників, це знімає ризик втрати зв'язку та управління через відстань, рельєф або роботу засобів радіоелектронної боротьби.

БПЛА "Русак-С" розпізнає цілі Фото: Скриншот

Самонаведення дрона здійснюється так: одноплатний комп'ютер захоплює обрану ціль і перехоплює управління, видаючи команди на польотний контролер. За розпізнавання відповідає нейромережа на борту одноплатного комп'ютера. Росіяни стверджують, що натренували нейромережу на терабайтах відео, що дає їй змогу з високою точністю знаходити артилерію, бронетехніку і транспорт під час польоту.

У бюро підкреслили, що нейромережа, на відміну від пілота БПЛА, бачить зображення без перешкод. Це дає змогу наводитися на ціль, навіть якщо оператору її не видно. Також повідомляється, що такий безпілотник може працювати в повністю автономному режимі.

БПЛА "Русак-С" розпізнає цілі Фото: Скриншот

Нову розробку росіян прокоментував український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі. На його думку, такий БПЛА здатний самостійно вибрати ціль у зонах, де ведуться активні дії.

"Машинним зором нас не здивуєш. Більш цікава друга частина. Натаскана на військові цілі нейронка. Тобто дрон, перелетівши лінію фронту, може сам собі знайти ціль", — зазначив експерт.

БПЛА "Русак-С" розпізнає цілі Фото: Скриншот

Нагадаємо, співвласник компанії AirUnit Андрій Штепа ще в серпні 2023 року повідомив Фокусу, що українські інженери розробляють унікальні бойові дрони з автоматичною системою наведення, які мають збільшити ефективність ударів по російських окупантах.

Крім того, українські військовослужбовці використовують FPV-дрони з автономним доведенням на ціль і функцією машинного зору, розроблені командою волонтерів "Дикі Шершні". Ці БПЛА автоматично донаводяться на ціль на фінальному етапі атаки, обходячи у такий спосіб дію засобів РЕБ.