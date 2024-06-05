Засоби РЕБ не допомогли: ЗСУ вдарили по російському танку дроном з автонаведенням (відео)

Після того як оператор виявив танк ЗС РФ, зафіксував ціль і дав команду, безпілотник атакував ворожу бронемашину в автономному режимі.

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Військовослужбовці підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади Збройних сил України знищили танк Збройних сил Російської Федерації ударом FPV-дрона з автономним доведенням на ціль, розробленого командою волонтерів "Дикі Шершні". Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі виробника.

Повідомляється, що оператор безпілотника виявив танк російських окупантів, зафіксував ціль і дав команду, після чого апарат самостійно завдав удару. При цьому засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) росіян виявилися неефективними. Це стало можливим завдяки функції машинного зору та автонаведення, закладеної в БПЛА.

"Таких дронів буде більше, а потім ще більше!" — повідомив розробник.

Робота українського "розумного" дрона

Згаданими кадрами поділилися військовослужбовці підрозділу BULAVA у своєму Telegram-каналі. Таким чином військові підтвердили факт застосування "розумного" FPV-дрона від "Диких Шершнів".

Нагадаємо, український виробник FPV-дронів "Vyriy drone" вже запустив серійне виробництво ударних безпілотників із системою автоматичного донаведення на ціль. БПЛА оснащені тепловізором і системою машинного зору, яка дає змогу автоматично захоплювати ціль і завдавати удару по ній без втручання оператора.

Дрони з машинним зором не "бояться" окопних засобів РЕБ, однак, за словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", у таких апаратів є слабке місце. Після того, як оператор дає команду на фіксацію ціль, безпілотник на кілька секунд зависає. Саме тоді FPV-дрон найбільш вразливий і його можна вразити зі стрілецької зброї.