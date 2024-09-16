"Может сам себе найти цель": в РФ показали дрон "Русак-С" с самонаведением (фото)

По словам россиян, благодаря натренированой нейросети беспилотник "Русак-С" может найти артиллерию, бронетехнику и транспорт прямо во время полета.

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Российское конструкторское бюро "Стратим" представило беспилотный летательный аппарат "Русак-С" с функциями распознавания целей и самонаведения на конечном участке полета. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале разработчиков.

Сообщается, что "Русак-С" может переходить в автоматический режим полета, при котором дрону больше не нужно получать команды от оператора. В таком случае БПЛА самостоятельно принимает все решения об ударах. По словам разработчиков, это снимает риск потери связи и управления из-за расстояния, рельефа или работы средств радиоэлектронной борьбы.

БПЛА "Русак-С" распознает цели Фото: Скриншот

Самонаведение дрона осуществляется следующим образом: одноплатный компьютер захватывает выбранную цель и перехватывает управление, выдавая команды на полетный контроллер. За распознавание отвечает нейросеть на борту одноплатного компьютера. Россияне утверждают, что натренировали нейросеть на терабайтах видео, что позволяет ей с высокой точностью находить артиллерию, бронетехнику и транспорт во время полета.

В бюро подчеркнули, что нейросеть, в отличие от пилота БПЛА, видит изображение без помех. Это позволяет наводиться на цель, даже если оператору она не видна. Также сообщается, что такой беспилотник может работать в полностью автономном режиме.

БПЛА "Русак-С" распознает цели Фото: Скриншот

Новую разработку россиян прокомментировал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) в своем Telegram-канале. По его мнению, такой БПЛА способен самостоятельно выбрать цель в зонах, где ведутся активные действия.

"Машиным зрением нас не удивишь. Более интересна вторая часть. Натасканная на военные цели нейронка. То есть дрон, перелетев линию фронта, может сам себе найти цель", — отметил эксперт.

БПЛА "Русак-С" распознает цели Фото: Скриншот

Напомним, совладелец компании AirUnit Андрей Штепа еще в августе 2023 года сообщил Фокусу, что украинские инженеры разрабатывают уникальные боевые дроны с автоматической системой наведения, которые должны увеличить эффективность ударов по российским оккупантам.

Кроме того, украинские военнослужащие используют FPV-дроны с автономным доведением на цель и функцией машинного зрения, разработанные командой волонтеров "Дикие Шершни". Эти БПЛА автоматически донаводятся на цель на финальнм этапе атаки, обходя таким образом действие средств РЭБ.