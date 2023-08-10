В Украине создают первые FPV-дроны с самонаведением: преодолеют РЭБ и увеличат потери РФ

Разработчики уверяют, что "умная" система доведет БПЛА до цели при потере связи с оператором. Это должно увеличить эффективность ударов с 10% до 20%.

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Украинские инженеры разрабатывают уникальные боевые дроны с автоматической системой наведения, которые должны увеличить эффективность ударов по российским оккупантам. Совладелец компании AirUnit Андрей Штепа рассказал Фокусу подробности проекта во время эксклюзивного интервью.

Гонка вооружений — Украине нужны лучшие дроны

По словам эксперта, Украине сейчас приходится бороться с врагом, который довольно эффективно внедряет технологии в армию и эффективно использует дешевые решения: экономически выгодные для России и невыгодные для украинцев. Чем дешевле средства, которые использует одна сторона, и чем большие потери от них несет другая — тем эффективнее они делают ведение боевых действий. Валютные запасы страны гораздо быстрее закончатся, если их неэффективно использовать.

"Нам нужны дешевые решения, которые будут поражать с эффективностью не менее 20%, если говорим о запуске дрона-камикадзе, чтобы существенно изменить ситуацию на фронте. Мы хотим сделать стабильный продукт, который будет безотказно работать, не создавать проблем, будет простым для пользователей и будет иметь эффективность выше 20%", — поделился Андрей Штепа.

По подсчетам разработчика, сейчас эффективность украинских FPV-дронов составляет примерно 10%, "кто бы что ни говорил и ни фантазировал". Эффективность российского "Ланцета", с которым никто не знает, что делать, составляет примерно 25%-30%. Этот показатель время от времени снижается, поскольку продолжается гонка между системами поражения и противодействия — они всегда идут рядом, кто-то вырывается вперед, а кто-то догоняет.

Автоматическая система наведения: почему это важно?

"Сейчас есть глобальная проблема — ни один из производителей украинских дронов не решил вопрос автоматического наведения. Это как раз то, что мы хотим предложить первыми. Возможно, кто-то нас немножко опередит, но уже есть договоренность с производителями процессоров и чипов для компьютерного зрения. Планируем решить проблему именно через компьютерное зрение и построение алгоритма работы дрона при потере связи", — сообщил Андрей Штепа.

При наличии такой системы оператору нужно будет захватить цель, нажав объект на экране, а беспилотник сможет самостоятельно долететь до нее даже под действием радиоэлектронных помех. Чаще всего связь с наземной станцией теряется, если нет подавления, в момент пикирования, когда дрон снижается и идет на поражение — радиосигналы не доходят из-за рельефа.

Изготовление FPV-дрона в AirUnit Фото: AirUnit

Главные сложности реализации автоматической системы наведения заключаются в дороговизне компонентов. Если ударный FPV-дрон с рамой 7 или 9 дюймов (расстояние от винта до винта) сегодня в среднем стоит 15-20 тысяч гривен, то внедрение такого решения сделает его вдвое или втрое дороже. Оно повысит эффективность с 10% до 20%, но никто не согласится покупать БПЛА за такие деньги, потому что выгоднее запускать больше аппаратов подешевле.

"Наше решение как раз таки из дешевых. Компоненты, с которыми мы начали работать и получили Evaluation Kits (печатная плата с интегральной схемой и вспомогательными компонентами для создания рабочей схемы для оценки и разработки. Большинство комплектов оценки полностью собраны и проверены…) для проведения тестов и сборки прототипов, то получается $180 за бортовой компьютер, который будет по сути полетным контроллером, что очень дешево. Я думаю, финальная стоимость борта, который мы предложим, будет где-то 25-30 тысяч гривен, что не намного дороже уже имеющихся изделий в Украине, — заверил представитель AirUnit, — Я думаю, что в середине сентября мы сможем привезти наши прототипы определенным категориям военных, и после подтверждения эффективности — постановка на вооружение".

Заготовка дрона-камикадзе от AirUnit Фото: AirUnit

Какие дроны уже производит AirUnit

Он добавил, что команда хочет создать эффективное решение в виде FPV-дронов хотя бы на год вперед, а затем постепенно его модернизировать. Пока предприятие закрывает точечные запросы от военных, которые просят выполнить проект для того или иного участка фронта под определенные задачи, а параллельно проводит исследования и создает раму для долгосрочных перспектив.

AirUnit собирает три типа дронов-камикадзе:

с 7-дюймовой рамой — подходит для поражения живой силы, есть решения с зажигательными снарядами и лазерами, позволяющими взрываться на определенном расстоянии и разбрасывать обломки;

с 9-дюймовой рамой — для уничтожения танков или другой бронированной техники;

"крыло" — для поражения целей в тылу противника, для этого нужны опытные операторы и БПЛА-ретрансляторы связи.

3D-принтеры для изготовления деталей в AirUnit Фото: AirUnit

"Среди боевых дронов я выделял бы только "камикадзе", поскольку "бомберы", которые зависают непосредственно над целью и сбрасывают заряд — они очень неэффективные и дорогие по сравнению с FPV (БПЛА с управлением от первого лица). Это дешевый дрон, который и является боеприпасом, он вылетел в один конец, поразил цель, все довольны. Если не было проблем с помехами и пилот опытный, то это почти гарантированное поражение цели. Если же вылетает бомбер стоимостью около $100 000, то это может быть существенная потеря", — пояснил Андрей Штепа.

Проект по созданию дронов объединяет несколько пунктов в разных частях Украины: Киеве, Кривом Роге, Днепре. Инженеры собираются, обсуждают ситуацию, показывают свои решения, вместе работают над их совершенствованием. Есть группа специалистов, которая ездит по филиалам, проводит обучение и инструктажи. Разработчики решили не концентрировать производство в одном месте из-за опасности российских обстрелов — если оккупанты узнают о месте, то могут запустить ракеты и навредить работникам.

Команда AirUnit: "Планируем до конца года сделать 10 000 FPV-дронов" Фото: AirUnit

"Планируем до конца года сделать 10 000 FPV-дронов всех трех названых типов, — заявил руководитель проекта, — Все упирается в экономическую целесообразность. Можно сделать суперкрутой борт с высокой эффективностью, который будет поражать цели, но если он будет стоить 100 тысяч гривен, то не будет никому интересен, потому что можно 100 тысяч сжечь и не попасть".

Андрей Штепа объяснил, что подавать на вооружение надо полностью готовую модель, поскольку при изменении компонентов БПЛА теряет свои заявленные характеристики и становится другим изделием, а процедуру надо проходить заново. Поэтому разработчикам необходимо найти поставщиков, которые не исчезнут через месяц после начала сотрудничества. Экспортные ограничения со стороны Китая приведут к повышению цен на китайские детали, поэтому украинцам стоит присмотреться к европейским компаниям.

Команда AirUnit Фото: AirUnit

У китайских производителей есть большое преимущество — низкая цена из-за дешевой рабочей силы по сравнению с компаниями в Европе. По мнению Андрея Штепы, Китай продолжит поставлять украинцам детали для БПЛА тем или иным путем, поскольку производит больше, чем может купить Россия. В Украине тоже уже начинают создавать некоторые узлы, например, телеметрию. AirUnit закупает некоторые компоненты для БПЛА у одного из украинских производителей, но большинство заказывает из Германии и Канады.

"Кто будет эффективнее и быстрее внедрять постоянно развивающиеся технологии, тот и будет впереди. Поэтому нам в стране необходимы производители, которые будут анализировать ситуацию, определять, на каких частотах и на каких направлениях могут летать БПЛА, какие типы помех создает враг и предоставлять решения, которые можно использовать в определенный момент на определенном участке фронта", — высказался руководитель.

Не только дроны: немецкие средства РЭБ на службе ВСУ

AirUnit также привозит в Украину и помогает интегрировать средства радиоэлектронной борьбы и разведки от компании AARonia (Германия). Производитель передает портативные ручные джаммеры ("глушилки") и стационарные системы обнаружения дронов. Компания пока не соглашается предоставить более сложные технологии, такие как программируемые smart-джаммеры, которые подавляют отдельные объекты, не мешая другим вокруг, но в будущем может их предоставить, если украинцы покажут свое мастерство.

Андрей Штепа на испытаниях комплекса РЕР от AARonia Фото: AirUnit

"Сейчас это самое эффективное решение по пеленгации российских БПЛА Zala и "Орлан" — на 50 км с погрешностью 2-4 градуса дает результат. Ни один из производителей ничего подобного не дает. Около 20 комплексов AAronia уже используются военными, они показали свою эффективность, и лишь вопрос времени, когда командование примет решение о полном прохождении процедуры принятия на вооружение и закупки", — рассказал Андрей Штепа.

Например, сейчас AARonia поставляет украинцам комплексы для обнаружения беспилотников AARTOS DDS X9. Согласно официальному сайту компании, он предупреждает о приближении БПЛА на расстоянии от 5 до 14 км, сканируя пространство в 16 секторах со скоростью 4 ТГц/с — 48 ТГц/с.

Открытие завода в Украине — уже очень большой шаг вперед

AirUnit выступает официальным представителем AARonia на территории Украины, размещает заказы, а немецкая компания изготавливает нужное оборудование. По словам Андрея Штепы, производство продукции для Украины сейчас в приоритете, все остальные дела откладываются, но предприятию может не хватить мощности, чтобы закрыть потребности Сил обороны на всей линии фронта. Поэтому AirUnit дали "зеленый свет" для открытия линии крупноузловой сборки.

"Ни один из производителей никогда не раскроет свои тайны, поэтому пока можем рассчитывать только на это. Возможно, когда-то перейдем к мелкоузловой сборке. Но открытие завода в Украине — уже очень большой шаг вперед, потому что открывает доступ к передовым технологиям", — добавил он.

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