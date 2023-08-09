ВСУ теряют меньше дронов и научились успешно противостоять РЭБ оккупантов, — Forbes

После того как по данным аналитиков RUSI Украина потеряла 90% гражданских БПЛА ситуация значительно улучшилась, благодаря находчивости бойцов ВСУ.

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Коммерческие беспилотники, составляющие основную часть разведки Украины, работают на известных радиочастотах, что делало их очень уязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но сейчас ситуация изменилась. Как именно, объяснила в своем материале Forbes.

В отчете британского аналитического центра RUSI говорится, что российские средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 90% украинских беспилотников на ранних этапах войны. Однако теперь все, похоже, изменилось, и способность России глушить беспилотники была нейтрализована "умными", но пока загадочными технологиями.

Один оператор беспилотника ВСУ рассказал журналистам, что в конце прошлого года дроны могли летать на 6 км за линию фронта, но совсем недавно в Бахмуте они летали максимум на 1 км, а иногда не могли даже пересечь линию фронта из-за РЭБ. В отчете RUSI за май говорилось, что Украина ежемесячно теряет 10 000 дронов, в основном из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. И хотя ВСУ, похоже, способны выдержать такой уровень потерь беспилотников, но, по мнению Forbes, более серьезным будет влияние на военные операции, если дроны вообще не смогут летать из-за РЭБ, чтобы управлять артиллерией.

По мнению Forbes, обе стороны накопили достаточно систем радиоэлектронной борьбы на фронте. В том числе идут разработки компактных устройств. Например, россияне используют импровизированные "чемоданные" глушители дронов из нескольких антенн для разных частот.

Одна из компактных систем РЭБ оккупантов Фото: Forbes

Украинцам тоже есть чем ответить. Операторы дронов ВСУ придумали, как модифицировать прошивку своих БПЛА, чтобы противостоять инструменту DJI AeroScope, который определяет местонахождение квадрокоптеров и их операторов. Чтобы упростить жизнь операторам дронов, украинские инженеры построили "черный ящик" под названием "Ольга", который подключается к USB-порту дрона и автоматически вносит необходимые изменения. Это обновление означает, что вместо того, чтобы передавать свое фактическое местоположение, дроны заявляют, что находятся на нулевой широте и нулевой долготе.

Противодействовать глушению РЭБ все сложнее, пишет Forbes, но в военном мире существует множество известных методов, таких как использование нескольких антенн для создания узконаправленного приемника, который может отсеивать помехи. Режекторный фильтр блокирует сигналы, которые не совпадают с сигналами контроллера, уменьшая шум, создаваемый помехами. А интеллектуальные приемники могут переключать частоты, пока не найдут ту, которая не "глушится". Однако журналисты не знают, какой из этих подходов использует Украина.

"Вполне вероятно, что ВСУ нашли способ противодействовать помехам со стороны России на какое-то время", — говорит доктор Томас Витингтон, военный аналитик, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе. Но он подчеркивает, что все, что предпримут украинцы, не будет постоянным решением. Радиоэлектронная война — это непрерывная гонка вооружений, поскольку каждая контрмера встречает новую контрмеру в бесконечной игре в кошки-мышки.

Ранее Фокус сообщал, что с помощью систем РЭБ "Буковель" и "Нота" ВСУ уничтожили рекордное количество опасных дронов "Ланцет". Украинские военные испытывают все новые и новые средства для борьбы с оккупантами в небе и показывают хороший результат.

В свою очередь оккупанты заявили, что почти готовы делать фотонные дроны, "невидимые" для РЭБ. Российские ученые якобы разработали особый композитный материал, который позволит беспилотникам стать невидимыми для систем радиоэлектронной борьбы ВСУ.