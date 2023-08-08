ВСУ уничтожили рекордное количество опасных дронов "Ланцет": эксперты назвали причину

Украинские военные испытывают все новые и новые средства для борьбы с оккупантами в небе и показывают хороший результат.

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Вооруженным силам Украины удалось за прошедшую неделю — с 31 июля по 7 августа — вывести из строя более 30 дронов противника "Ланцет". Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Military Media Center.

"На прошлой неделе было уничтожено 34 "Ланцета". Вы видите насколько мощная работа Вооруженных Сил по уничтожению средств врага, которые должны были уничтожать нас", — сказала Маляр.

В свою очередь Defense Express пишет о том, что до сих пор украинские военные не имели таких результатов за столь короткий промежуток времени. Это говорит о том, что ВСУ находят все более эффективные средства противодействия российским дронам-камикадзе, которые и сейчас не перестают быть проблемой для нашей армии на поле боя.

Тем временем РФ продолжает наращивать выпуск своих дронов "Ланцет". После начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину использование "Ланцета" со стороны военных приняло массовый характер. Этот беспилотник находился на вооружении у спецназовцев Главного управления Генштаба ВС РФ, 76-й и 98-1 дивизий ВДВ, подразделение Каскад 1 армейского корпуса ВС РФ. Их также поставляли наемникам ЧВК "Вагнер", когда те пытались захватить Бахмут.

Подавить беспилотники противника помогают средства РЭБ. Однако использовать их нужно только в тот промежуток времени, когда дрон находится еще в небе под управлением оператора, так как именно в этот момент он наиболее уязвим. С этим заданием справляются украинские РЭБ "Буковель" и "Нота". Действенны в борьбе с "Ланцетами" и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал увеличить производство беспилотников. По его распоряжению компания "Ростех" планирует увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", которые российская армия использует в войне против Украины.

А 21 июля эксперт раскрыл, чем Украина ответит на российские дроны "Ланцет". Украинцам не нужно подстраивать свое производство под одну модель из РФ, но стоит позаботиться о средствах защиты, уверяет Валерий Яковенко.