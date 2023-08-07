"Надо еще больше": Путин приказал увеличить производство беспилотников, — росСМИ

По приказу президента РФ компания "Ростех" планирует увеличить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", которые российская армия использует в войне против Украины.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил компании "Ростех" нарастить производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", которые атакуют цель путем самоподрыва, сообщает ТАСС.

На встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым Путин сказал, что эти беспилотники показали высокую эффективность.

"Удар мощный — любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты", — заявил он.

Чемезов рассказал, что объемы вооружений и военной техники, которые производит компания "Ростех", полностью удовлетворяют все запросы Минобороны РФ. Однако, по мнению Путина, процент выпуска новейших вооружений должен быть выше. К таким он отнес как "Ланцеты", но и танки Т-90М "Прорыв".

Путин отметил, что российские производители справляются с наращиванием производства, но нужно еще больше.

"Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но надо еще увеличить", — сказал президент РФ.

Почему это важно для Украины

Российская армия в ходе войны против Украины регулярно атакует важные украинские объекты, используя не только ракеты, но и беспилотники — среди них особенно на слуху иранские Shahed и российские "Ланцет", которые по сути являются управляемыми боеприпасами. В течение 31 июля — 6 августа 2023 года военнослужащие ВСУ уничтожили 34 БпЛА "Ланцет".

Напомним, 7 августа глава МИД Ирана Амир Хосейн заявил, что Тегеран не поставляет Москве беспилотники. По сообщению западных СМИ, Япония давит на Иран, чтобы тот прекратил поставки России оружия.

Напомним, что по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, украинской ПВО сейчас нерационально использовать против "шахедов" большие системы. Для уничтожения ударных дронов нужны другие средства.