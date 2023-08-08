ЗСУ знищили рекордну кількість небезпечних дронів "Ланцет": експерти назвали причину

Українські військові випробовують все нові й нові засоби для боротьби з окупантами в небі та показують хороший результат.

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Збройним силам України вдалося за минулий тиждень — з 31 липня до 7 серпня — вивести з ладу понад 30 дронів противника "Ланцет". Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Military Media Center.

"Минулого тижня було знищено 34 "Ланцети". Ви бачите наскільки потужна робота Збройних Сил зі знищення засобів ворога, які повинні були знищувати нас", — сказала Маляр.

Своєю чергою Defense Express пише про те, що досі українські військові не мали таких результатів за такий короткий проміжок часу. Це свідчить про те, що ЗСУ знаходять дедалі ефективніші засоби протидії російським дронам-камікадзе, які й зараз не перестають бути проблемою для нашої армії на полі бою.

Тим часом РФ продовжує нарощувати випуск своїх дронів "Ланцет". Після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну використання "Ланцета" з боку військових набуло масового характеру. Цей безпілотник перебував на озброєнні у спецпризначенців Головного управління Генштабу ЗС РФ, 76-ї та 98-1 дивізій ВДВ, підрозділу Каскад 1 армійського корпусу ЗС РФ. Їх також постачали найманцям ПВК "Вагнер", коли ті намагалися захопити Бахмут.

Придушити безпілотники противника допомагають засоби РЕБ. Однак використовувати їх потрібно тільки в той проміжок часу, коли дрон перебуває ще в небі під управлінням оператора, оскільки саме в цей момент він найбільш уразливий. Із цим завданням справляються українські РЕБ "Буковель" і "Нота". Дієвими в боротьбі з "Ланцетами" є і переносні зенітно-ракетні комплекси.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наказав збільшити виробництво безпілотників. За його розпорядженням компанія "Ростех" планує збільшити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет", які російська армія використовує у війні проти України.

А 21 липня експерт розкрив, чим Україна відповість на російські дрони "Ланцет". Українцям не потрібно підлаштовувати своє виробництво під одну модель з РФ, але варто подбати про засоби захисту, запевняє Валерій Яковенко.