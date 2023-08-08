В России делают фотонные дроны, "невидимые" для РЭБ: что придумали инженеры

Разработчики говорят, что военными БПЛА армии РФ можно будет управлять с помощью фотонов, а не радиоволн, как обычно.

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В Пермском научно-исследовательском политехническом университете разработали особый композитный материал, который позволит беспилотникам стать невидимыми для систем радиоэлектронной борьбы ВСУ, сообщает агентство ТАСС.

По словам главного научного сотрудника ПНИПУ Глеба Шипунова, система также будет включать в себя уникальные каналы связи, которые будут передавать данные с помощью фотонов, а не радиоволн. Это так же поможет беспилотнику оставаться максимально незаметным для сил ПВО.

В композитном материале, о котором говорит ученый, используются углеродные волокна. Они не только дают дрону маскировку от РЭБ, но и благодаря встроенным металлическим элементам делают корпус гораздо прочнее, что очень важно при использовании в боевых условиях.

"Мы разработали мультифункциональный композиционный материал с интегрированными в его структуру металлическими элементами для защиты электроники дронов от электромагнитного излучения. Наш материал не только позволяет дрону оставаться прочным и легким за счет применения угольных волокон, но и делает его невидимым для РЭБ", — говорит Шипунов.

Обычно, когда РЭБ противника воздействует на дрон, то он теряет свою связь с оператором и становится неконтролируемым. Беспилотник может просто упасть или его может "угнать" вражеский оператор, посадив в нужное место. Поэтому для связи с беспилотниками в институте предлагают использовать не привычный радиосигнал, который легко заглушить, а фотонные методы передачи данных между оператором дрона и самим аппаратом.

По словам ученого, к 2025 году система будет готова к работе. Другие подробности этого проекта пока неизвестны.

Ранее Фокус рассказывал, что в России показали антидроновую систему "Тритон". По задумке разработчиков, "Тритон" должен подавлять каналы управления и передачи данных FPV-дронов.

А украинское ГУР тестирует на передовой новый отечественный БПЛА SpyGun. Беспилотник украинского производства предназначен для глубинной разведки, поэтому после тыловых испытаний его предоставили бойцам ГУР для тестирования. В ведомстве рассказали, что особенного в разработке отечественных инженеров.