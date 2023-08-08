"Недорогой и быстрый": ГУР тестирует на передовой новый украинский БПЛА SpyGun (фото)

Беспилотник украинского производства предназначен для глубинной разведки, поэтому после тыловых испытаний его предоставили бойцам ГУР для тестирования. В ведомстве рассказали, что особенного в разработке отечественных инженеров.

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Украинские защитники тестируют в зоне боевых действий новый беспилотник украинского производства SpyGun. О нем подробно рассказала 8 августа пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

SpyGun уже прошел тыловые испытания. Он предназначен для глубинной разведки, но может быть применен и для корректировки огня.

"БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского", — рассказали в ГУР.

Комплекс состоит из двух беспилотников и наземной станции управления. Современная система радиоуправления с высоким уровнем защиты от РЭБ позволяет SpyGun работать на дальности до 50 километров.

Также украинский БПЛА оборудован системой автоматического возвращения к точке взлета и может планировать выбранным маршрутом, сохраняя заряд аккумулятора.

Дополнительные характеристики SpyGun, обнародованные разведкой:

время полета без посадки — до 160 минут;

максимальная высота полета — 1500 метров;

рабочая высота — до 600 метров;

скорость — 90 км/ч.

Беспилотник имеет две камеры — курсовую онлайн и GoPro, запись он осуществляет на бортовое устройство.

"БПЛА SpyGun относительно недорогой и быстрый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает "Шпиону" незаметности в небе во время работы", — подчеркнули в ГУР.

Фото: Укринформ Фото: Укринформ Фото: Укринформ Фото: Укринформ

Напомним, 7 августа в ГУР сообщили об успешных операциях на левом берегу Херсонской области. Спецназовцы ликвидировали отряд российских войск и сделали фото с трофейным флагом. Вражеская группировка подчинялась Генштабу ВС РФ.

8 августа полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан проинформировал, что защитники с помощью дрона-камикадзе TORO уничтожили российскую БМП. По его словам, это произошло на том же месте, где ранее оккупанты уже потеряли танк Т-80.