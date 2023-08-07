В тылу врага: спецназ ГУР разгромил отряд элитных ядерных сил РФ в Херсонской области (фото)

Как рассказали в военной разведке, воины подразделения "Шаман" провели успешную операцию и захватили трофейный флаг.

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Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) успешно провели операции на территории левого берега оккупированной Херсонской области, в рамках которых спецназовцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупационных сил. Об этом 7 августа сообщили в пресс-центре ведомства.

Как отметили в ГУР, бойцы военной разведки продвигаются глубже в оккупированные территории и продолжают наносить значительный ущерб российским оккупантам.

Сообщается, что благодаря успешным действиям ГУР было ликвидировано одно из подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ.

Так, ГУР опубликовало фотографию бойцов, держащих трофейный флаг российских войск. РВСН являются ключевой частью стратегических ядерных сил РФ. Эти войска подчиняются Генеральному штабу ВС РФ. ГУР также опубликовало фотографию российского плечевого шеврона.

Фото: пресс-служба ГУР Минобороны Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Военный аналитик и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин высказал мнение, что эти элитные войска были направлены в Украину российским командованием из-за дефицита опытных военных кадров.

Напомним, 5 августа представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что после атаки "Оленегорского горняка" его восстановление скоро не произойдет.

Напомним, 4 августа сообщалось, что одно из подразделений ГУР получило на вооружение украинский беспилотный авиационный комплекс "Валькирия".