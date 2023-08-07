У тилу ворога: спецназ ГУР розгромив загін елітних ядерних сил РФ у Херсонській області (фото)

Як розповіли у військовій розвідці, воїни підрозділу "Шаман" провели успішну операцію та захопили трофейний прапор.

Related video

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) успішно провели операції на території лівого берега окупованої Херсонської області, у межах яких спецпризначенці підрозділу "Шаман" знищили загін елітних ракетних військ окупаційних сил. Про це 7 серпня повідомили в пресцентрі відомства.

Як зазначили в ГУР, бійці військової розвідки просуваються глибше в окуповані території та продовжують завдавати значної шкоди російським окупантам.

Повідомляється, що завдяки успішним діям ГУР було ліквідовано один із підрозділів Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) ЗС РФ.

ГУР опублікувало фотографію бійців, які тримають трофейний прапор російських військ. РВСП є ключовою частиною стратегічних ядерних сил РФ. Ці війська підпорядковуються Генеральному штабу ЗС РФ. ГУР також опублікувало фотографію російського плечового шеврона.

Фото: пресслужба ГУР Міноборони Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Військовий аналітик і редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін висловив думку, що ці елітні війська були направлені в Україну російським командуванням через дефіцит досвідчених військових кадрів.

Нагадаємо, 5 серпня представник військової розвідки Андрій Юсов заявив, що після атаки "Оленегорского горняка" його відновлення скоро не відбудеться.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що один із підрозділів ГУР отримав на озброєння український безпілотний авіаційний комплекс "Валькірія".