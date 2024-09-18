ВПС Індії отримають легкий бойовий літак Tejas Mk 1A: що про нього відомо (фото)

За даними індійських ЗМІ, постачання знаменують собою важливий крок у зміцненні парку винищувачів IAF. Tejas Mk 1A — модернізована версія легкого літака з розширеними можливостями та інтегрованим ізраїльським ПЗ.

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Наступного місяця ВПС Індії (IAF) мають отримати свій довгоочікуваний легкий бойовий літак Tejas Mk 1A. Про це пише Army Recognition із посиланням на дані місцевої преси.

Індійське видання Financial Express зазначає, що постачання знаменують собою важливий крок у зміцненні парку винищувачів IAF. Tejas Mk 1A являє собою модернізовану версію з розширеними можливостями, сучасними функціями й поліпшеними характеристиками. Наразі літак проходить фінальні випробування після того, як завершилися модифікації інтегрованого ізраїльського ПЗ.

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До першої партії увійдуть літаки, оснащені двигунами категорії B, які або використовувалися раніше, або купувалися вмежах раніших угод з General Electric. Нові двигуни General Electric F404-IN20 необхідні для оптимальної продуктивності.

Очікується, що постачатимуть по два двигуни GE-F404 на місяць, починаючи з листопада, на основі недавніх зобов'язань GE. Спочатку випуск першого літака планували на лютий-березень поточного року. Але зволікання з постачанням двигунів зрушили терміни до листопада.

Tejas

Літак Tejas Mk 1A

Tejas — індійський літак з одним двигуном, розроблений Aeronautical Development Agency (ADA) для Індійських ВПС. Літаки Tejas випускаються в трьох варіантах: Tejas Mark 1, Mark 1A, є також тренувальний варіант Tejas. У компанії IAF є замовлення на 123 літаки, а в планах — випустити ще 97. Загалом побудували 51 такий літак.

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