Китай обвинил США в поставках РФ компонентов для оружия, использующегося в Украине — СМИ

В Китае отреагировали на слова советника президента Украины Владислава Власюка о том, что львиная доля западных компонентов для российского оружия поставляется из КНР. Китайский дипломат Лю Пэнъюй назвал торговлю между Китаем и Россией открытой, честной и соответствующей правилам ВТО и рыночным принципам.

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Китай обвинил Соединенные Штаты в поставках России компонентов вооружений. Представитель посольства КНР в интервью журналистам заявил, что большая часть комплектующих иностранного производства поставляется из США или из других западных стран. Об этом пишет Newsweek.

Такие заявления последовали, судя по всему, в ответ на обвинения Киева в том, что больше половины зарубежных компонентов в российском оружии поставляются из Китая.

Лю Пэнъюй, пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне, назвал это ложью.

"Китай не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и строго контролирует товары двойного назначения, что признает международное сообщество", — объяснил дипломат КНР.

Он назвал торговлю между Китаем и Россией открытой, честной и соответствующей правилам ВТО и рыночным принципам, что не направлено ​​против третьей стороны.

"Я заметил данные, указывающие на то, что более 60% компонентов оружия и товаров двойного назначения, импортируемых Россией, поступают из западных стран, таких как США. Сам президент Зеленский также упомянул об этом в своих замечаниях", — сказал он.

Несмотря на прочные связи между Россией и Китаем, Пекин неоднократно отрицал поставки вооружений какой-либо из сторон и заявлял, что не участвует в украинском конфликте.

Позиция Украины

Накануне, 24 сентября, советник президента Украины Владислав Власюк заявил, что около 60 процентов зарубежных компонентов, которые оказываются в российском оружии, — поставлены из Китая.

"У нас были продолжительные обсуждения с некоторыми производителями на это счет. Я бы сказал, что КНР — самая большая проблема", — объяснил он.

Власюк также заявил, что ключевые компоненты, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, поступают из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других западных стран.

Напомним, что представители Китая назвали три шага для завершения войны в Украине.

Также сообщалось, что Китай впервые открыто запустил межконтинентальную баллистическую ракету в океане и предупредил Японию о "космических обломках".