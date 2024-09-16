Зеленский отреагировал на решение Китая ограничить экспорт дронов и компонентов к ним

По словам президента, Украина уже знает как решать проблему, которую определенным образом создал Китай.

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Украина знает, как сделать так, чтобы преодолеть ограничения, которые вводит Китай на экспорт беспилотников и запасных частей к ним. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время ежедневного обращения к украинскому народу 16 сентября.

"Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", — сказал президент.

Так, Министерство коммерции Китая недавно объявило о новых запретах, связанных с экспортом БПЛА и сопутствующих товаров. Цель этих изменений — "защита национальной безопасности и интересов страны". Ограничения также коснутся высокоточного измерительного оборудования и некоторых важных компонентов дронов, таких как инфракрасное оборудование и лазеры.

Министерство подчеркнуло, что гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового уничтожения, терроризма или военных целей".

Напомним, что 16 сентября сообщалось, что китайские компании начали продавать в интернете морские беспилотники, которые можно переоборудовать для военных нужд. Среди них — USV-I6000 от китайского производителя Wuhan Greenbay Marine Technology Co., Ltd.