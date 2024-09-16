Зеленський відреагував на рішення Китаю обмежити експорт дронів та компонентів до них

За словами президента, Україна вже знає як вирішувати проблему, яку, зокрема, створив Китай.

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Україна знає, як зробити так, щоб подолати обмеження, які запроваджує Китай щодо експорту безпілотників та запасних частин до них. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час щоденного звернення до українського народу 16 вересня.

"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", — сказав президент.

Так, Міністерство комерції Китаю нещодавно оголосило про нові заборони, пов’язані з експортом БПЛА та супутніх товарів. Мета цих змін — "захист національної безпеки та інтересів країни". Обмеження також торкнуться високоточного вимірювального обладнання та деяких важливих компонентів дронів, таких як інфрачервоне обладнання та лазери.

Міністерство наголосило, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для "розповсюдження зброї масового знищення, тероризму чи військових цілей".

Нагадаємо, що 16 вересня повідомлялося, що китайські компанії почали продавати в інтернеті морські безпілотники, які можна переобладнати для військових потреб. Серед них — USV-I6000 від китайського виробника Wuhan Greenbay Marine Technology Co., Ltd.