Должны уважать суверенитет: Китай предложил три шага для завершения войны в Украине

Основной акцент Пекин делает на прекращении огня, отказе от санкций и недопустимости использования ядерного оружия. В МИД Украины пока не реагировали на предложение КНР.

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Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН обозначил три основных предложения Китая по урегулированию российско-украинской войны. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

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Первым шагом, по мнению Ван И, должно стать немедленное прекращение боевых действий.

"Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня", — цитирует агентство слова главы МИД КНР.

Также Китай считает необходимым предотвратить использование ядерного оружия и защитить критические объекты, таких как атомные электростанции, от боевых действий.

Вторым важным аспектом является начало безотлагательных переговоров. Ван И настаивает, что диалог и дипломатия — единственный путь к разрешению ситуации. В противном случае, как считает китайская сторона, кризис будет лишь усугубляться.

"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", — заявил Ван И.

Третье предложение Китая касается мировой экономики. Ван И отметил важность избежать негативных последствий для глобальной экономики, связанных с санкциями и ограничениями в торговле. Хотя министр не упомянул конкретные страны, его слова явно касались экономических мер против России и ее союзников, отмечает агентство.

Ван И подчеркнул, что все участники международного сообщества должны поставить мир и безопасность людей на первое место, продолжая искать дипломатические пути разрешения войны, уважая при этом суверенитет и территориальную целостность.

"Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого "кризиса", — резюмировал министр.

Отметим, что в МИД Украины пока не реагировали на предложение КНР.

Напомним, 15 сентября президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии сообщил, что представит Джо Байдену план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны.