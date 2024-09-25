Должны уважать суверенитет: Китай предложил три шага для завершения войны в Украине
Основной акцент Пекин делает на прекращении огня, отказе от санкций и недопустимости использования ядерного оружия. В МИД Украины пока не реагировали на предложение КНР.
Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании Совета безопасности ООН обозначил три основных предложения Китая по урегулированию российско-украинской войны. Об этом сообщает агентство "Укринформ".Важно
Первым шагом, по мнению Ван И, должно стать немедленное прекращение боевых действий.
"Чем больше оружия направляют в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня", — цитирует агентство слова главы МИД КНР.
Также Китай считает необходимым предотвратить использование ядерного оружия и защитить критические объекты, таких как атомные электростанции, от боевых действий.
Вторым важным аспектом является начало безотлагательных переговоров. Ван И настаивает, что диалог и дипломатия — единственный путь к разрешению ситуации. В противном случае, как считает китайская сторона, кризис будет лишь усугубляться.
"Все стороны должны определить приоритетом мир и людей и должны по-настоящему быть привержены продвижению мирных переговоров", — заявил Ван И.
Третье предложение Китая касается мировой экономики. Ван И отметил важность избежать негативных последствий для глобальной экономики, связанных с санкциями и ограничениями в торговле. Хотя министр не упомянул конкретные страны, его слова явно касались экономических мер против России и ее союзников, отмечает агентство.
Ван И подчеркнул, что все участники международного сообщества должны поставить мир и безопасность людей на первое место, продолжая искать дипломатические пути разрешения войны, уважая при этом суверенитет и территориальную целостность.
"Цели и принципы Устава ООН должны выполняться. Законное беспокойство в связи с безопасностью всех стран должно восприниматься серьезно, а также важно поддержать все инициативы, направленные на урегулирование этого "кризиса", — резюмировал министр.
Отметим, что в МИД Украины пока не реагировали на предложение КНР.
Напомним, 15 сентября президент Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии сообщил, что представит Джо Байдену план победы, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного, который будет необходим Украине после окончания войны.