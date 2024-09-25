Маємо поважати суверенітет: Китай запропонував три кроки для завершення війни в Україні

Основний акцент Пекін робить на припиненні вогню, відмові від санкцій і неприпустимості використання ядерної зброї. У МЗС України поки що не реагували на пропозицію КНР.

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Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на засіданні Ради безпеки ООН окреслив три основні пропозиції Китаю щодо врегулювання російсько-української війни. Про це повідомляє агентство "Укрінформ".

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Першим кроком, на думку Ван Ї, має стати негайне припинення бойових дій.

"Що більше зброї направляють у зону бойових дій, то складніше домогтися припинення вогню", — цитує агентство слова глави МЗС КНР.

Також Китай вважає за необхідне запобігти використанню ядерної зброї та захистити критичні об'єкти, такі як атомні електростанції, від бойових дій.

Другим важливим аспектом є початок невідкладних переговорів. Ван Ї наполягає, що діалог і дипломатія — єдиний шлях до вирішення ситуації. В іншому разі, як вважає китайська сторона, криза лише поглиблюватиметься.

"Усі сторони повинні визначити пріоритетом мир і людей і повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", — заявив Ван Ї.

Третя пропозиція Китаю стосується світової економіки. Ван Ї наголосив на важливості уникнення негативних наслідків для глобальної економіки, пов'язаних із санкціями та обмеженнями в торгівлі. Хоча міністр не згадав конкретних країн, його слова явно стосувалися економічних заходів проти Росії та її союзників, зазначає агентство.

Ван І наголосив, що всі учасники міжнародної спільноти мають поставити мир і безпеку людей на перше місце, продовжуючи шукати дипломатичні шляхи розв'язання війни, поважаючи водночас суверенітет і територіальну цілісність.

"Цілі та принципи Статуту ООН мають виконуватися. Законне занепокоєння у зв'язку з безпекою всіх країн має сприйматися серйозно, а також важливо підтримати всі ініціативи, спрямовані на врегулювання цієї "кризи", — резюмував міністр.

Зазначимо, що в МЗС України поки що не реагували на пропозицію КНР.

Нагадаємо, 15 вересня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії повідомив, що презентує Джо Байдену план перемоги, який складається з чотирьох ключових пунктів, а також одного додаткового, який буде необхідний Україні після закінчення війни.