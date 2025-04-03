Китай создал аналог комплекса THAAD: что известно о секретной ракете SC-19 (фото)

Китайская ракета SC-19 остается одной из самых засекреченных в арсенале страны. Несмотря на неоднократные испытания, в открытых источниках нет подтвержденных характеристик системы. Однако военные эксперты все же выдвинули ряд предположений относительно возможностей ракеты, отмечая ее появление как ответ на передовую американскую систему ПРО THAAD.

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В своем материале обозреватели Defense Express пишут, что с 2010 по 2023 год Китай провел семь испытательных пусков SC-19 в роли противоракетного перехватчика.

Согласно данным Global Security, последнее известное испытание состоялось 14 апреля 2023 года, когда SC-19 успешно уничтожила цель на срединном этапе полета. Предыдущее испытание прошло 4 февраля 2021 года, также с успешным перехватом.

Примечательно, что первый запуск SC-19 в роли противоракетной системы состоялся почти 15 лет назад — в апреле 2010 года. По американским данным, целью выступала баллистическая ракета DF-16 (индекс CSS-X-11) с дальностью полета до 1000 км, а перехват был выполнен на высоте 250 км.

Еще раньше, в январе 2007 года, SC-19 уничтожила китайский метеорологический спутник FY-1C, что сделало КНР второй страной в мире после США, обладающей боевым противоспутниковым оружием.

Кадры испытания SC-19 Фото: Открытые источники

Происхождение и возможные характеристики

Несмотря на испытательные запуски, сведения о китайском боеприпасе остаются ограниченными. Эксперты из The War Zone предположили, что SC-19 могла основываться на неосуществленном проекте ракеты-носителя Kaituozhe-1 (KT-1).

Информация о китайской ракете Kaituozhe-1 Фото: Открытые источники

"Если это предположение действительно верно, то в данном случае китайские инженеры выбрали довольно интересную траекторию, поскольку KT-1 была создана как конверсия баллистической ракеты средней дальности DF-21 с добавлением еще одной ступени (то есть DF-21 имеет две ступени плюс боевая часть, а KT-1 имеет три ступени плюс полезная нагрузка)", — подчеркнули в Defense Express.

Таким образом, аналитики предположили, что китайские военные обладают системой, аналогичной американской THAAD и российской С-500. А если учитывать тот момент, что ракета применялась для атаки на спутник ее противоракетные возможности могут быть сопоставимы с передовой американской зенитной управляемой ракетой SM-3.

Ранее сообщалось, что в сети появились фотографии бомбардировщика H-6K ВВС НОАК, который вооружен ракетой KD-21. Специалисты отмечают, что речь идет о сверхзвуковом вооружении, являющимся аналогом российской ракеты "Кинжал".