Китай створив аналог комплексу THAAD: що відомо про секретну ракету SC-19 (фото)

Китайська ракета SC-19 залишається однією з найбільш засекречених в арсеналі країни. Попри неодноразові випробування, у відкритих джерелах немає підтверджених характеристик системи. Однак військові експерти все ж висунули низку припущень щодо можливостей ракети, відзначаючи її появу як відповідь на передову американську систему ПРО THAAD.

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У своєму матеріалі оглядачі Defense Express пишуть, що з 2010 до 2023 року Китай провів сім випробувальних пусків SC-19 у ролі протиракетного перехоплювача.

Згідно з даними Global Security, останнє відоме випробування відбулося 14 квітня 2023 року, коли SC-19 успішно знищила ціль на серединному етапі польоту. Попереднє випробування відбулося 4 лютого 2021 року, також з успішним перехопленням.

Примітно, що перший запуск SC-19 у ролі протиракетної системи відбувся майже 15 років тому — у квітні 2010 року. За американськими даними, метою була балістична ракета DF-16 (індекс CSS-X-11) з дальністю польоту до 1000 км, а перехоплення було виконано на висоті 250 км.

Ще раніше, у січні 2007 року, SC-19 знищила китайський метеорологічний супутник FY-1C, що зробило КНР другою країною у світі після США, яка володіє бойовою протисупутниковою зброєю.

Кадри випробування SC-19 Фото: Відкриті джерела

Походження та можливі характеристики

Попри випробувальні запуски, відомості про китайський боєприпас залишаються обмеженими. Експерти з The War Zone припустили, що SC-19 могла ґрунтуватися на нездійсненому проєкті ракети-носія Kaituozhe-1 (KT-1).

Інформація про китайську ракету Kaituozhe-1 Фото: Відкриті джерела

"Якщо це припущення справді вірне, то в цьому разі китайські інженери обрали доволі цікаву траєкторію, оскільки KT-1 було створено як конверсію балістичної ракети середньої дальності DF-21 з додаванням ще однієї ступені (тобто DF-21 має дві ступені плюс бойову частину, а KT-1 має три ступені плюс корисне навантаження)", — наголосили в Defense Express.

Таким чином, аналітики припустили, що китайські військові володіють системою, аналогічною американській THAAD і російській С-500. А якщо враховувати той момент, що ракета застосовувалася для атаки на супутник, то її протиракетні можливості можуть бути порівнянні з передовою американською зенітною керованою ракетою SM-3.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися фотографії бомбардувальника H-6K ВПС НВАК, який озброєний ракетою KD-21. Фахівці зазначають, що йдеться про надзвукове озброєння, яке є аналогом російської ракети "Кинджал".