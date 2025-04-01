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Военный Фокус

Бесстрашные британцы: Королевский ВМФ на пути к новым ядерным подводным лодкам "Дредноут"

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Фото: National interest | Королевский военно-морской флот все ближе к созданию нового типа атомных подводных лодок

В марте британские военные заложили киль подлодки HMS Dreadnought, которая будет нести ядерное оружие, тем самым делая вклад в ядерное сдерживание Соединенного Королевства.

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Подробнее об этом говорится в статье журналиста Ставроса Атламазоглу, которую перевел Фокус.

По общепризнанному мнению, подводные лодки класса Dreadnought будут впечатляющими. Водоизмещение более 17 тысяч тонн, длина более 152 метров (примерно полтора футбольных поля) и экипаж около 130 человек – все это делает новые подлодки Королевского флота огромными. К тому же в них будут применяться новые технологии, такие как адаптивное освещение, имитирующее дневные и ночные условия на борту. Королевский флот планирует построить четыре подлодки этого типа.

Что касается вооружения, то HMS Dreadnought и его родственники будут вооружены четырьмя аппаратами для 533-миллиметровых тяжелых торпед и 12 пусковыми установками для баллистических ракет Lockheed Trident II D5 Submarine-Launched Ballistic Missile. Очень важно, что эти ракеты обладают ядерным потенциалом.

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Схема британской субмарины класса Dreadnought

"Церемония закладки киля считается "днем рождения" корабля, так что я поздравляю всех причастных с достижением этой важной вехи в жизни HMS Dreadnought и с нетерпением жду вступления в строй этой невероятной и очень мощной подводной лодки", – сказал во время церемонии командующий Королевского ВМФ адмирал сэр Бенджамин Ки.

Новый класс атомных подводных лодок заменит существующий класс Vanguard.

"Пока подводные лодки класса Vanguard продолжают обеспечивать наше сдерживание в море, Королевский флот с нетерпением ждет начала эксплуатации высокотехнологичных и передовых подводных лодок класса Dreadnought", – добавил сэр Ки.

Вслед за HMS Dreadnought Королевский флот также должен принять в свои ряды HMS Valiant, HMS Warspite и HMS King George VI. Кроме того, ВМФ продолжит эксплуатацию существующих атомных подводных лодок класса Astute.

Класс получил свое название от HMS Dreadnought, первой атомной подводной лодки Королевского флота, которая служила с 1960 по 1980 год. Вообще Королевский флот давно называет свои боевые корабли "Дредноутами". Первые корабли с таким названием появились более 300 лет назад, а линкор класса Dreadnought, построенный в 1906 году, произвел революцию, положив начало гонке вооружений между Великобританией и Германией в годы, предшествовавшие Первой мировой войне.

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HMS Dreadnought (S 101) — первая атомная подводная лодка Великобритании
Фото: Архивное фото

Дредноут как множитель сил

Подводные лодки могут стать множителем сил в конфликте между равными противниками. Они не только способны топить вражеские военные корабли, вспомогательные и торговые суда, но и могут оттянуть на себя большое количество воздушных и морских ресурсов противника.

ВМС США могут похвастаться самым большим подводным флотом в мире, насчитывающим более 70 кораблей. Подводные лодки союзников обеспечат еще большую боевую мощь в случае конфликта с ближайшим противником, таким как Россия или Китай, который ускоренно наращивает свои подводные силы.

Королевский флот планирует эксплуатировать четыре новые подводные лодки в течение как минимум 30 лет. Их важнейшей миссией станет ядерное сдерживание: в случае ядерного конфликта именно эти подводные лодки обеспечат ответный удар со стороны Великобритании.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.