Безстрашні британці: Королівський ВМФ на шляху до нових ядерних підводних човнів "Дредноут"

У березні британські військові заклали кіль підводного човна HMS Dreadnought, який нестиме ядерну зброю, тим самим роблячи внесок у ядерне стримування Сполученого Королівства.

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Детальніше про це йдеться у статті журналіста Ставроса Атламазоглу, яку переклав Фокус.

На загальновизнану думку, підводні човни класу Dreadnought будуть вражаючими. Водотоннажність понад 17 тисяч тонн, довжина понад 152 метри (приблизно півтора футбольних поля) і екіпаж близько 130 осіб — усе це робить нові підводні човни Королівського флоту величезними. До того ж у них застосовуватимуться нові технології, такі як адаптивне освітлення, що імітує денні та нічні умови на борту. Королівський флот планує побудувати чотири підводні човни цього типу.

Що стосується озброєння, то HMS Dreadnought і його родичі будуть озброєні чотирма апаратами для 533-міліметрових важких торпед і 12 пусковими установками для балістичних ракет Lockheed Trident II D5 Submarine-Launched Ballistic Missile. Дуже важливо, що ці ракети мають ядерний потенціал.

Схема британської субмарини класу Dreadnought

"Церемонія закладання кіля вважається "днем народження" корабля, тож я вітаю всіх причетних із досягненням цієї важливої віхи в житті HMS Dreadnought і з нетерпінням чекаю на введення в дію цього неймовірного і дуже потужного підводного човна", — сказав під час церемонії командувач Королівського ВМФ адмірал сер Бенджамін Кі.

Новий клас атомних підводних човнів замінить наявний клас Vanguard.

"Поки підводні човни класу Vanguard продовжують забезпечувати наше стримування в морі, Королівський флот із нетерпінням чекає на початок експлуатації високотехнологічних і передових підводних човнів класу Dreadnought", — додав сер Кі.

Слідом за HMS Dreadnought Королівський флот також має прийняти до своїх лав HMS Valiant, HMS Warspite і HMS King George VI. Крім того, ВМФ продовжить експлуатацію наявних атомних підводних човнів класу Astute.

Клас отримав свою назву від HMS Dreadnought, першого атомного підводного човна Королівського флоту, який служив з 1960 по 1980 рік. Взагалі Королівський флот давно називає свої бойові кораблі "Дредноутами". Перші кораблі з такою назвою з'явилися понад 300 років тому, а лінкор класу Dreadnought, побудований 1906 року, здійснив революцію, започаткувавши перегони озброєнь між Великою Британією і Німеччиною в роки, що передували Першій світовій війні.

HMS Dreadnought (S 101) — перший атомний підводний човен Великої Британії Фото: Архивное фото

Дредноут як множник сил

Підводні човни можуть стати множником сил у конфлікті між рівними супротивниками. Вони не тільки здатні топити ворожі військові кораблі, допоміжні та торговельні судна, а й можуть відтягнути на себе велику кількість повітряних і морських ресурсів противника.

ВМС США можуть похвалитися найбільшим підводним флотом у світі, що налічує понад 70 кораблів. Підводні човни союзників забезпечать ще більшу бойову міць у разі конфлікту з найближчим противником, таким як Росія або Китай, який прискорено нарощує свої підводні сили.

Королівський флот планує експлуатувати чотири нові підводні човни протягом щонайменше 30 років. Їхньою найважливішою місією стане ядерне стримування: у разі ядерного конфлікту саме ці підводні човни забезпечать удар у відповідь з боку Великої Британії.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.