Разврат и террор: оказалось, что на британских подводных лодках процветает насилие

Королевский флот строит новую подлодку, где впервые в истории будут отдельные каюты для женщин. Решение было принято после сообщений о кошмарной обстановке на флоте.

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Великобритания строит новые подводные лодки класса "Дрендоут". Но кроме того, что они станут основными средствами ядерного сдерживания страны и заменят старые подлодки, там также наконец появятся новые каюты для женщин. Что, как надеются в Минобороны, поможет защитить женщин-матросов, пока они месяцами вынуждены проводить время с коллегами без возможности сойти на берег. Об этом пишет Daily Mail.

Подлодки класса "Дрендоут" заменят устаревшие субмарины Королевского флота

Условия на борту новых подлодок, которые будут готовы только через пять лет, уже называют роскошными: отдельные каюты для женщин-матросов, бортовой тренажерный зал, три повара и учебная комната для 130 членов экипажа.

Четыре подлодки — HMS Dreadnought, HMS Valiant, HMS Warspite и HMS King George VI — заменят стареющий флот Vanguard.

Новые "Дрендоуты" заменят устаревшие субмарины Королевского флота Фото: Royal Navy

Большая часть конструкции лодок оставалась окутанной тайной. Однако на прошлой неделе мир получил возможность по-новому взглянуть на них, когда премьер-министр Кир Стармер заложил киль первой подлодки HMS Dreadnought.

Точная дата ввода "Дрендоутов" в эксплуатацию не разглашается. Однако предполагается, что это произойдет в начале 2030-х годов в рамках 20-летнего проекта стоимостью 31 млрд фунтов стерлингов.

Интересно, что каюты для женщин решили оборудовать впервые в истории после серии скандалов в подводном флоте, в ходе которых женщины-моряки, как сообщается, подвергались сексуальному насилию и домогательствам со стороны коллег-мужчин.

Поведение было настолько "отвратительным", что оно побудило высшее военно-морское командование провести масштабное расследование.

Ранее инсайдеры сообщали, что на британских подлодках процветали групповые разборки, распространение наркотиков, унизительные церемонии посвящения, а также распространялись "списки изнасилований" и открытки "Топ Трамп", восхваляющие худшие виды развратного поведения.

Источники утверждают, что молодых моряков заставляют заниматься сексом с остальной командой во время посвящения. А мужчины из состава экипажа одной атомной подводной лодки составили "список изнасилований на большой глубине", в котором было указано, какие члены экипажа будут изнасилованы в первую очередь в случае катастрофического события на море. По имеющимся данным, об этом документе знали старшие офицеры.

"На подлодке всем заправляют психи. На моей подлодке был список изнасилований. В нем был 19-летний парень. Когда он понял, что он в нем, он обделался. Все хотели его изнасиловать. Он был в ужасе", — рассказал инсайдер и отметил, что парень жаловался командованию, но ответа не получил.

Моряки также создали открытку в стиле Top Trumps, которая прославляла самых злостных нарушителей, виновных в развратном поведении, включая высокопоставленных офицеров.

Почетная карточка "злостного нарушителя" Фото: Скриншот Почетная карточка "злостного нарушителя" Фото: Скриншот

Напомним, ранее на ужасные условия работы на полярных станциях жаловалась женщина, которая работала на базе США в Антарктиде. Ей пришлось спать с молотком в лифчике, поскольку она опасалась изнасилования.