Разврат и террор: оказалось, что на британских подводных лодках процветает насилие
Королевский флот строит новую подлодку, где впервые в истории будут отдельные каюты для женщин. Решение было принято после сообщений о кошмарной обстановке на флоте.
Великобритания строит новые подводные лодки класса "Дрендоут". Но кроме того, что они станут основными средствами ядерного сдерживания страны и заменят старые подлодки, там также наконец появятся новые каюты для женщин. Что, как надеются в Минобороны, поможет защитить женщин-матросов, пока они месяцами вынуждены проводить время с коллегами без возможности сойти на берег. Об этом пишет Daily Mail.
Условия на борту новых подлодок, которые будут готовы только через пять лет, уже называют роскошными: отдельные каюты для женщин-матросов, бортовой тренажерный зал, три повара и учебная комната для 130 членов экипажа.
Четыре подлодки — HMS Dreadnought, HMS Valiant, HMS Warspite и HMS King George VI — заменят стареющий флот Vanguard.
Большая часть конструкции лодок оставалась окутанной тайной. Однако на прошлой неделе мир получил возможность по-новому взглянуть на них, когда премьер-министр Кир Стармер заложил киль первой подлодки HMS Dreadnought.
Точная дата ввода "Дрендоутов" в эксплуатацию не разглашается. Однако предполагается, что это произойдет в начале 2030-х годов в рамках 20-летнего проекта стоимостью 31 млрд фунтов стерлингов.
Интересно, что каюты для женщин решили оборудовать впервые в истории после серии скандалов в подводном флоте, в ходе которых женщины-моряки, как сообщается, подвергались сексуальному насилию и домогательствам со стороны коллег-мужчин.
Поведение было настолько "отвратительным", что оно побудило высшее военно-морское командование провести масштабное расследование.
Ранее инсайдеры сообщали, что на британских подлодках процветали групповые разборки, распространение наркотиков, унизительные церемонии посвящения, а также распространялись "списки изнасилований" и открытки "Топ Трамп", восхваляющие худшие виды развратного поведения.
Источники утверждают, что молодых моряков заставляют заниматься сексом с остальной командой во время посвящения. А мужчины из состава экипажа одной атомной подводной лодки составили "список изнасилований на большой глубине", в котором было указано, какие члены экипажа будут изнасилованы в первую очередь в случае катастрофического события на море. По имеющимся данным, об этом документе знали старшие офицеры.
"На подлодке всем заправляют психи. На моей подлодке был список изнасилований. В нем был 19-летний парень. Когда он понял, что он в нем, он обделался. Все хотели его изнасиловать. Он был в ужасе", — рассказал инсайдер и отметил, что парень жаловался командованию, но ответа не получил.
Моряки также создали открытку в стиле Top Trumps, которая прославляла самых злостных нарушителей, виновных в развратном поведении, включая высокопоставленных офицеров.
Напомним, ранее на ужасные условия работы на полярных станциях жаловалась женщина, которая работала на базе США в Антарктиде. Ей пришлось спать с молотком в лифчике, поскольку она опасалась изнасилования.