В Китае придумали новый способ высадки десанта с помощью барж и мостов (видео)

Новый тип десантных кораблей разработан таким образм, чтобы их соединять выдвижными мостами. Такое решение позволит высаживать тяжелую военную технику в труднодоступных местах побережья.

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Китайские военные провели испытания нового типа десантных кораблей. Эти суда способны выстраиваться в ряд, формируя импровизированный пирс для высадки тяжелой бронетехники на неподготовленное побережье, что значительно расширяет возможности морских операций Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Соответствующие видео опубликовано 13 марта в соцсетях.

Комментируя видео польские обозреватели Defence24 отметили, что ранее Китай разработал десантные корабли с носовой рампой длиной в десятки метров, позволяющей танкам и другой тяжелой технике беспрепятственно спускаться на берег. Предполагалось, что эти суда будут выполнять функцию промежуточного звена между коммерческими паромами класса и береговой линией, обеспечивая быструю переброску войск с крупных судов на сушу.

Теперь же выясняется, что их функционал еще шире. Новые десантные корабли могут соединяться друг с другом, создавая длинный пирс, уходящий далеко в море. Это значительно увеличивает количество возможных мест для высадки китайских войск, в том числе в районах, ранее считавшихся недоступными для морского десанта.

Моделирование высадки десанта НОАК

Технические особенности решения

Обозреватели Defense Express в свою очередь пишут, что главная особенность этих барж – способность развернуть выдвижной мост длиной около 120 метров. Это позволяет создавать устойчивый переход с глубоководных кораблей на берег, обходя препятствия, такие как малая глубина, рифы или даже минные заграждения.

Было отмечено, что подобная концепция напоминает Mulberry Harbours — искусственные причалы, которые использовались союзниками при высадке в Нормандии во время Второй мировой войны. Однако китайская система имеет современные технические усовершенствования и ориентирована на быструю развертку в зонах, где ранее высадка считалась невозможной. Кроме того, предполагается, что выдвижной мост этих барж способен перекидываться через заминированные пляжи, что делает их крайне эффективным инструментом для морских десантных операций.

Британская система временных береговых сооружений Mulberry Harbours Фото: Архивное фото

Угроза Тайваню

По оценкам экспертов, Китай уже строит не менее пяти кораблей нового класса. Однако, учитывая их низкую стоимость по сравнению с традиционными десантными судами, можно ожидать, что их число будет значительно увеличено.

Эксперты в оценках перспектив таких конструкций не обошли внимание и тайваньский вопрос. Отмечается, что новые технологии и тактика морского десантирования требуют пересмотра традиционных подходов к обороне Тайваня. Если Китай продолжит развивать подобные решения, угрозы для острова станут еще более серьезными.

Напомним, 12 марта издание The New York Times сообщило, что китайские военные корабли совершили неожиданный проход вокруг Австралии, и это вызвало дискуссии в стране относительно собственного флота. Экс-чиновник австралийских ВМС подчеркнул, Пекин "неуклонно расправляет свои крылья", не скрывая своих угроз.