У Китаї придумали новий спосіб висадки десанту за допомогою барж і мостів (відео)

Новий тип десантних кораблів розроблено таким чином, щоб їх з'єднувати висувними мостами. Таке рішення дасть змогу висаджувати важку військову техніку у важкодоступних місцях узбережжя.

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Китайські військові провели випробування нового типу десантних кораблів. Ці судна здатні шикуватися в ряд, формуючи імпровізований пірс для висадки важкої бронетехніки на непідготовлене узбережжя, що значно розширює можливості морських операцій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Відповідні відео опубліковано 13 березня в соцмережах.

Коментуючи відео, польські оглядачі Defence24 зазначили, що раніше Китай розробив десантні кораблі з носовою рампою завдовжки в десятки метрів, що дає змогу танкам та іншій важкій техніці безперешкодно спускатися на берег. Передбачалося, що ці судна виконуватимуть функцію проміжної ланки між комерційними поромами класу і береговою лінією, забезпечуючи швидке перекидання військ із великих суден на сушу.

Тепер же з'ясовується, що їхній функціонал ще ширший. Нові десантні кораблі можуть з'єднуватися один з одним, створюючи довгий пірс, що йде далеко в море. Це значно збільшує кількість можливих місць для висадки китайських військ, зокрема в районах, які раніше вважалися недоступними для морського десанту.

Моделювання висадки десанту НВАК

Технічні особливості рішення

Оглядачі Defense Express зі свого боку пишуть, що головна особливість цих барж — здатність розгорнути висувний міст завдовжки близько 120 метрів. Це дає змогу створювати стійкий перехід із глибоководних кораблів на берег, оминаючи перешкоди, як-от мала глибина, рифи або навіть мінні загородження.

Було зазначено, що подібна концепція нагадує Mulberry Harbours — штучні причали, які використовували союзники під час висадки в Нормандії під час Другої світової війни. Однак китайська система має сучасні технічні вдосконалення та орієнтована на швидке розгортання в зонах, де раніше висадка вважалася неможливою. Крім того, передбачається, що висувний міст цих барж здатний перекидатися через заміновані пляжі, що робить їх вкрай ефективним інструментом для морських десантних операцій.

Британська система тимчасових берегових споруд Mulberry Harbours Фото: Архивное фото

Загроза Тайваню

За оцінками експертів, Китай уже будує щонайменше п'ять кораблів нового класу. Однак, враховуючи їхню низьку вартість порівняно з традиційними десантними суднами, можна очікувати, що їхню кількість буде значно збільшено.

Експерти в оцінках перспектив таких конструкцій не оминули увагою і тайванське питання. Зазначається, що нові технології й тактика морського десантування вимагають перегляду традиційних підходів до оборони Тайваню. Якщо Китай продовжить розвивати подібні рішення, загрози для острова стануть ще серйознішими.

Нагадаємо, 12 березня видання The New York Times повідомило, що китайські військові кораблі здійснили несподіваний прохід навколо Австралії, і це спричинило дискусії в країні щодо власного флоту. Експосадовець австралійських ВМС наголосив, Пекін "неухильно розправляє свої крила", не приховуючи своїх загроз.