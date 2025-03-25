Розпуста і терор: виявилося, що на британських підводних човнах процвітає насильство

Королівський флот будує новий підводний човен, де вперше в історії будуть окремі каюти для жінок. Рішення було ухвалено після повідомлень про жахливу обстановку на флоті.

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Велика Британія будує нові підводні човни класу "Дрендоут". Але крім того, що вони стануть основними засобами ядерного стримування країни і замінять старі підводні човни, там також нарешті з'являться нові каюти для жінок. Що, як сподіваються в Міноборони, допоможе захистити жінок-матросів, поки вони місяцями змушені проводити час із колегами без можливості зійти на берег. Про це пише Daily Mail.

Підводні човни класу "Дрендоут" замінять застарілі субмарини Королівського флоту

Умови на борту нових підводних човнів, які будуть готові тільки за п'ять років, уже називають розкішними: окремі каюти для жінок-матросів, бортова тренажерна зала, три кухарі та навчальна кімната для 130 членів екіпажу.

Чотири підводні човни — HMS Dreadnought, HMS Valiant, HMS Warspite і HMS King George VI — замінять старіючий флот Vanguard.

Нові "Дрендоути" замінять застарілі субмарини Королівського флоту Фото: Royal Navy

Велика частина конструкції човнів залишалася оповитою таємницею. Однак минулого тижня світ отримав можливість по-новому поглянути на них, коли прем'єр-міністр Кір Стармер заклав кіль першого підводного човна HMS Dreadnought.

Точна дата введення "Дрендоутів" в експлуатацію не розголошується. Однак передбачається, що це станеться на початку 2030-х років у рамках 20-річного проєкту вартістю 31 млрд фунтів стерлінгів.

Цікаво, що каюти для жінок вирішили обладнати вперше в історії після серії скандалів у підводному флоті, під час яких жінки-моряки, як повідомляють, зазнавали сексуального насильства і домагань з боку колег-чоловіків.

Поведінка була настільки "огидною", що вона спонукала вище військово-морське командування провести масштабне розслідування.

Раніше інсайдери повідомляли, що на британських підводних човнах процвітали групові розбірки, розповсюдження наркотиків, принизливі церемонії посвяти, а також розповсюджували "списки зґвалтувань" і листівки "Топ Трамп", які вихваляють найгірші види розпусної поведінки.

Джерела стверджують, що молодих моряків змушують займатися сексом з рештою команди під час посвяти. А чоловіки зі складу екіпажу одного атомного підводного човна склали "список зґвалтувань на великій глибині", у якому було зазначено, яких членів екіпажу зґвалтують насамперед у разі катастрофічної події на морі. За наявними даними, про цей документ знали старші офіцери.

"На підводному човні всім заправляють психи. На моєму підводному човні був список зґвалтувань. У ньому був 19-річний хлопець. Коли він зрозумів, що він у ньому, він обробився. Усі хотіли його зґвалтувати. Він був у жаху", — розповів інсайдер і зазначив, що хлопець скаржився командуванню, але відповіді не отримав.

Моряки також створили листівку в стилі Top Trumps, яка прославляла найзлісніших порушників, винних у розпусній поведінці, включно з високопоставленими офіцерами.

Почесна картка "злісного порушника" Фото: Скриншот Почесна картка "злісного порушника" Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше на жахливі умови роботи на полярних станціях скаржилася жінка, яка працювала на базі США в Антарктиді. Їй довелося спати з молотком у ліфчику, оскільки вона побоювалася зґвалтування.