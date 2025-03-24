США відправили загрожувати Китаю свій найстаріший авіаносець-пенсіонер "Німіц"

USS Nimitz був спущений на воду 1972 року. А до складу флоту його вводив ще 38-й президент США Джеральд Форд.

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Сполучені Штати відправили свій найстаріший авіаносець USS Nimitz у західну частину Тихого океану, щоб заповнити прогалину, що утворилася після відходу його однотипного корабля USS Carl Vinson на Близький Схід. Авіаносці були там розгорнуті для відбиття будь-яких загроз з боку Китаю. Пекін володіє найбільшим у світі за чисельністю флотом, включно з двома авіаносцями в строю. Про це пише Newsweek.

Авіаносець "Німіц" — найстаріший авіаносець США

Американський авіаносець USS Carl Vinson, який завершив минулого тижня військово-морські навчання у Східно-Китайському морі, отримав наказ міністра оборони Піта Гегсета почати транзит на Близький Схід на тлі ескалації ударів по повстанцях-хуситах, що базуються в Ємені.

Тим часом авіаносець ВМС США "Джордж Вашингтон" залишається на військово-морській базі Йокосука, своєму порту приписки в Японії, з моменту прибуття в листопаді минулого року.

Авіаносець-пенсіонер "Німіц", введений в експлуатацію в 1975 році, залишив свій порт приписки на військово-морській базі Кітсап у Бремертоні, штат Вашингтон, для "регулярного планового розгортання" в західній частині Тихого океану разом зі своєю авіаносною ударною групою, ідеться у пресрелізі Третього флоту США.

Атомний військовий корабель водотоннажністю 100 000 тонн був названий на честь адмірала Честера Німіца, головнокомандувача тихоокеанського флоту США під час Другої світової війни.

"Розгортання ударної групи "Німіц" буде зосереджене на захисті безпеки, свободи і процвітання Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, а також на демонстрації непохитної прихильності ВМС США до вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", — пояснили в Третьому флоті США.

Авіаносець Nimitz розгорнуто з есмінцями USS Curtis Wilbur, USS Gridley, USS Wayne E. Meyer і USS Lenah Sutcliffe Higbee. Його також супроводжують дев'ять авіаційних ескадрилій, винищувачі, літаки радіоелектронної боротьби, радарні літаки і вертольоти.

Авіаносець "Німіц" уже мав відправитися на пенсію

Раніше Тихоокеанський флот США повідомив журналістам, що термін служби "Німіца" продовжено на 13 місяців — із квітня 2025 року до травня 2026 року. Це розгортання, ймовірно, стане його останньою закордонною місією перед запланованим виведенням з експлуатації.

Неясно, коли Nimitz досягне точки призначення, найімовірніше, це займе від двох тижнів до цілого місяця.

Нагадаємо, 16 березня збройні сили Ємену заявили, що атакували американський авіаносець "Гаррі Труман" та інші військові кораблі США в північній частині Червоного моря з використанням 18 балістичних та крилатих ракет і безпілотника.