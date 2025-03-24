США отправили угрожать Китаю свой самый старый авианосец-пенсионер "Нимиц"

USS Nimitz был спущен на воду в 1972 году. А в состав флота его вводил еще 38-й президент США Джеральд Форд.

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Соединенные Штаты отправили свой старейший авианосец USS Nimitz в западную часть Тихого океана, чтобы заполнить пробел, образовавшийся после ухода его однотипного корабля USS Carl Vinson на Ближний Восток. Авианосцы были там развернуты для отражения любых угроз со стороны Китая. Пекин обладает крупнейшим в мире по численности флотом, включая два авианосца в строю. Об этом пишет Newsweek.

Авианосец "Нимиц" — старейший авианосец США

Американский авианосец USS Carl Vinson, завершивший на прошлой неделе военно-морские учения в Восточно-Китайском море, получил приказ министра обороны Пита Хегсета начать транзит на Ближний Восток на фоне эскалации ударов по базирующимся в Йемене повстанцам-хуситам.

Между тем, авианосец ВМС США "Джордж Вашингтон" остается на военно-морской базе Йокосука, своем порту приписки в Японии, с момента прибытия в ноябре прошлого года.

Авианосец-пенсионер "Нимиц", введенный в эксплуатацию в 1975 году, покинул свой порт приписки на военно-морской базе Китсап в Бремертоне, штат Вашингтон, для "регулярного планового развертывания" в западной части Тихого океана вместе со своей авианосной ударной группой, говорится в пресс-релизе Третьего флота США.

Атомный военный корабль водоизмещением 100 000 тонн был назван в честь адмирала Честера Нимица, главнокомандующего тихоокеанским флотом США во время Второй мировой войны.

"Развертывание ударной группы "Нимиц" будет сосредоточено на защите безопасности, свободы и процветания Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров, а также на демонстрации непоколебимой приверженности ВМС США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", — пояснили в Третьем флоте США.

Авианосец Nimitz развернут с эсминцами USS Curtis Wilbur, USS Gridley, USS Wayne E. Meyer и USS Lenah Sutcliffe Higbee. Его также сопровождают девять авиационных эскадрилий, истребители, самолеты радиоэлектронной борьбы, радарные самолеты и вертолеты.

Авианосец "Нимиц" уже должен был отправиться на пенсию

Ранее Тихоокеанский флот США сообщил журналистам, что срок службы "Нимица" продлен на 13 месяцев — с апреля 2025 года по май 2026 года. Это развертывание, вероятно, станет его последней зарубежной миссией перед запланированным выводом из эксплуатации.

Неясно, когда Nimitz достигнет точки назначения, скорей всего это займет от двух недель до целого месяца.

Напомним, 16 марта вооруженные силы Йемена заявили, что атаковали американский авианосец "Гарри Труман" и другие военные корабли США в в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотника.