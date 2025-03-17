Немецкого добровольца, который воевал за Украину, экстрадировали из-за подозрений в изнасиловании

В немецкой прокуратуре рассказали о видеодоказательствах, на которых мужчина насилует двух украинок. Некоторые из них, вероятно, были без сознания.

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Офис генпрокурора принял решение об экстрадиции бывшего немецкого военного, который воевал в Силах обороны. Его подозревают в изнасилованиях женщин и распространении материалов с сексуальным насилием, в частности над детьми. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на источники.

По информации издания, 17 марта мужчина по имени Бен пересек украинскую границу с Польшей. Вскоре он предстанет перед судом в Германии.

В течение 2022-2024 годов мужчина находился в Украине и официально служил в Международном легионе при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Однако фактически он был прикомандирован к элитному подразделению СБУ из-за желания служить с товарищами.

Немецкие прокуроры неоднократно предоставляли запросы на экстрадицию мужчины в 2023 году. Соответствующее решение было выдано Офисом генерального прокурора в новогоднюю ночь, а через месяц мужчину задержали в Сумской области. Адвокат немца отмечал, что его клиент оспаривал экстрадицию и считал обвинения "безосновательными".

В чем подозревают мужчину

В Германии его подозревают в хранении и распространении изображений сексуального насилия, в том числе над детьми. Впервые его дом правоохранители обыскали в марте 2022 года, после предупреждений американской неправительственной организации, которая отслеживает онлайн-изображения жестокого обращения с детьми. Тогда у него изъяли несколько устройств с видео, однако оснований для задержания не было.

Через несколько месяцев после обыска найденные устройства были исследованы. Правоохранители обнаружили тысячи материалов с сексуальным насилием, в том числе изображения сексуального насилия над детьми.

Тем временем Бен присоединился к украинскому войску. В издании отметили, что мужчина участвовал в операциях во время обороны Бахмута. Контракт с немцем разорвали в ноябре 2024-го, после чего он исчез.

ВВС со ссылкой на источники в немецкой прокуратуре рассказывает, что имеются видеодоказательства, где Бен насилует женщин, в частности двух украинок. Некоторые из них, вероятно, были без сознания, а одна из них — несовершеннолетняя, которая впоследствии отказалась от своих показаний.

Немецкие прокуроры поделились доказательствами с украинскими коллегами. В Украине начали досудебное расследование и допросили вероятных пострадавших. Подозрение украинские правоохранители Бену еще не объявляли.

Реакция Сил обороны

В Международном легионе подтвердили, что мужчина служил в их подразделении. В Службе безопасности Украины добавили, что он "был временно прикомандирован к боевым подразделениям", выполнял задачи на линии фронта, а затем вернулся в Главное управление разведки. Как в разведке, так и в СБУ отказались предоставлять характеристику Бену и комментировать подозрение.

Вместе с тем в ГУР отметили, что в начале полномасштабного вторжения основательно проверить всех иностранцев было почти невозможно. Запрос на экстрадицию Бена поступил уже после того, как тот начал служить.

Напомним, ранее российский военный украл девушку из Украины, вывез в Белгород, держал ее в закрытом доме полтора года и насиловал. Девушке удалось сбежать с территории РФ и сейчас с ней работают психологи.

Добавим, что Федеральный верховный суд Германии впервые одобрил экстрадицию гражданина Украины, который пытался избежать ее из-за нежелания служить в Вооруженных силах Украины в связи с личными убеждениями. В своем решении суд отметил, что отказ от военной службы по соображениям совести не является препятствием для экстрадиции. К тому же это позволяет местное и международное законодательство.