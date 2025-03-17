Німецького добровольця, який воював за Україну, екстрадували через підозри у зґвалтуванні

В німецькій прокуратурі розповіли про відеодокази, на яких чоловік ґвалтує двох українок. Деякі з них, ймовірно, були непритомні.

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Офіс генпрокурора прийняв рішення про екстрадицію колишнього німецького військового, який воював у Силах оборони. Його підозрюють у зґвалтуваннях жінок та розповсюдженні матеріалів із сексуальним насильством, зокрема над дітьми. Про це повідомляє BBC Україна із посиланням на джерела.

За інформацією видання, 17 березня чоловік на імʼя Бен перетнув український кордон із Польщею. Незабаром він постане перед судом у Німеччині.

Упродовж 2022-2024 років чоловік знаходився в Україні та офіційно служив у Міжнародному легіоні при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Однак фактично він був приряджений до елітного підрозділу СБУ через бажання служити з товаришами.

Німецькі прокурори неодноразово надавали запити на екстрадицію чоловіка у 2023 році. Відповідне рішення було видане Офісом генерального прокурора у новорічну ніч, а через місяць чоловіка затримали в Сумській області. Адвокат німця зазначав, що його клієнт оскаржував екстрадицію та вважав звинувачення "безпідставними".

У чому підозрюють чоловіка

У Німеччині його підозрюють в зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства, зокрема над дітьми. Вперше його будинок правоохоронці обшукали в березні 2022 року, після попереджень американської неурядової організації, яка відстежує онлайн-зображення жорстокого поводження з дітьми. Тоді в нього вилучили кілька пристроїв з відео, однак підстав для затримання не було.

Через кілька місяців після обшуку знайдені пристрої були досліджені. Правоохоронці виявили тисячі матеріалів з сексуальним насильством, зокрема зображення сексуального насильства над дітьми.

Тим часом Бен доєднався до українського війська. У виданні зазначили, що чоловік брав участь в операціях під час оборони Бахмута. Контракт із німцем розірвали в листопаді 2024-го, після чого він зник.

ВВС з посиланням на джерела в німецькій прокуратурі розповідає, що наявні відеодокази, де Бен ґвалтує жінок, зокрема двох українок. Деякі з них, ймовірно, були непритомні, а одна з них — неповнолітня, яка згодом відмовилась від своїх свідчень.

Німецькі прокурори поділилися доказами з українськими колегами. В Україні розпочали досудове розслідування та допитали ймовірних постраждалих. Підозру українські правоохоронці Бену ще не оголошували.

Реакція Сил оборони

У Міжнародному легіоні підтвердили, що чоловік служив у їхньому підрозділі. В Службі безпеки України додали, що він "був тимчасово приряджений до бойових підрозділів", виконував завдання на лінії фронту, а потім повернувся до Головного управління розвідки. Як в розвідці, так і в СБУ відмовились надавати характеристику Бену та коментувати підозру.

Разом з тим в ГУР зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення ґрунтовно перевірити всіх іноземців було майже неможливо. Запит на екстрадицію Бена надійшов уже після того, як той почав служити.

Нагадаємо, раніше російський військовий вкрав дівчину з України, вивіз до Бєлгорода, тримав її в зачиненому будинку півтора року і ґвалтував. Дівчині вдалося втекти з території РФ і зараз з нею працюють психологи.

Додамо, що Федеральний верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався уникнути її через небажання служити в Збройних силах України у зв'язку з особистими переконаннями. У своєму рішенні суд зазначив, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є перешкодою для екстрадиції. До того ж це дозволяє місцеве та міжнародне законодавство.