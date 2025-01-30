Півтора року жила за ґратами: українка, яку вкрав окупант і зробив своєю рабинею, втекла з РФ

Увесь час українка жила як бранка, терпіла побиття, знущання та зґвалтування. Вона навіть намагалася скоїти самогубство, випивши борну кислоту.

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Російський військовий вкрав дівчину з України, вивіз до Бєлгорода, тримав її в зачиненому будинку півтора року і ґвалтував. Дівчині вдалося втекти з території РФ і зараз з нею працюють психологи. Цю історію розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Потерпілій 21 рік, вона мешкала на Ізюмщині, коли її захопили росіяни. Один із окупантів намагався залицятися до українки, а коли отримав відмову, почалися погрози.

Він залякував дівчину зброєю і тим, що вб'є її родину, а одного дня затягнув її до порожнього будинку і зґвалтував. Росіянин наказав їй нікому не розповідати, а влітку забрав її до Росії.

"13 червня 2022 року він прийшов до дівчини разом із ще двома озброєними окупантам та наказав збиратися. Розстріл на місці всієї родини – якщо будуть чинити опір. Так українська дівчина з Харківщини потрапила до сексуального рабства в Бєлгород. Там окупант зачинив її в квартирі, забрав документи, телефон і приходив, коли хотів. Його жертва була морально знищена, дівчина не знала, що робити та як врятуватися", — розповів Болвінов.

Півтора роки українка жила як бранка у повністю заґратованій квартирі, терпіла побиття, знущання та зґвалтування. Вона навіть намагалася скоїти самогубство, випивши борну кислоту. Після цього викрадач був змушений відвезти її до лікарні, і так вона вперше потрапила до людей.

В лікарні дівчина розповіла російським лікарям, що з нею сталося, але ті не повірили і коли вона прийшла до тями, відправили її "додому".

Врятуватися дівчині вдалося лише дивом. Російський військовий виявився дезертиром і його затримали.

Тільки після цього українка змогла зв'язатися з рідними та нарешті втекти з Росії. Вже в Україні вона звернулася по допомогу до медиків та психологів.

Слідчі воєнного відділу одразу почали роботу по цій справі і зібрали усі необхідні докази.

"Ця справа — унікальна, вперше інкримінуємо СНПК – це сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, а водночас і рабство та незаконну депортацію. Заочно повідомили окупанту про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, будемо оголошувати його в розшук", — зазначив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що 28 січня повідомлялося, що ЗС РФ вдерлися до будинку у Дворічній і застрелили місцевого жителя.

23 січня повідомлялося, що на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох бійців ЗСУ і розстріляли їх пострілом у спину.