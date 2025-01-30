Полтора года жила за решеткой: украинка, которую украл оккупант и сделал своей рабыней, сбежала из РФ

Все время украинка жила как пленница, терпела избиения, издевательства и изнасилования. Она даже пыталась совершить самоубийство, выпив борную кислоту.

Related video

Российский военный украл девушку из Украины, вывез в Белгород, держал ее в закрытом доме полтора года и насиловал. Девушке удалось сбежать с территории РФ и сейчас с ней работают психологи. Эту историю рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Потерпевшей 21 год, она жила на Изюмщине, когда ее захватили россияне. Один из оккупантов пытался ухаживать за украинкой, а когда получил отказ, начались угрозы.

Он запугивал девушку оружием и тем, что убьет ее семью, а однажды затащил ее в пустой дом и изнасиловал. Россиянин приказал ей никому не рассказывать, а летом забрал ее в Россию.

"13 июня 2022 года он пришел к девушке вместе с еще двумя вооруженными оккупантам и приказал собираться. Расстрел на месте всей семьи — если будут сопротивляться. Так украинская девушка из Харьковской области попала в сексуальное рабство в Белгород. Там оккупант закрыл ее в квартире, забрал документы, телефон и приходил, когда хотел. Его жертва была морально уничтожена, девушка не знала, что делать и как спастись", — рассказал Болвинов.

Полтора года украинка жила как пленница в полностью зарешеченной квартире, терпела избиения, издевательства и изнасилования. Она даже пыталась совершить самоубийство, выпив борную кислоту. После этого похититель был вынужден отвезти ее в больницу, и так она впервые попала к людям.

В больнице девушка рассказала российским врачам, что с ней произошло, но те не поверили и когда она пришла в себя, отправили ее "домой".

Спастись девушке удалось лишь чудом. Российский военный оказался дезертиром и его задержали.

Только после этого украинка смогла связаться с родными и наконец сбежать из России. Уже в Украине она обратилась за помощью к медикам и психологам.

Следователи военного отдела сразу начали работу по этому делу и собрали все необходимые доказательства.

"Это дело — уникальное, впервые инкриминируем СНПК — это сексуальное насилие, связанное с конфликтом, а заодно и рабство и незаконную депортацию. Заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, будем объявлять его в розыск", — отметил Сергей Болвинов.

Напомним, что 28 января сообщалось, что ВС РФ ворвались в дом в Двуречной и застрелили местного жителя.

23 января сообщалось, что в Донецкой области оккупанты захватили в плен шестерых бойцов ВСУ и расстреляли их выстрелом в спину.